Eurogames, le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 26 settembre 2019

Eurogames torna con la seconda puntata su Canale 5. Il programma non è altro che il reboot di Giochi senza frontiere, il celebre programma televisivo andato in onda dagli anni ’60 e che è stato rivisitato nel 2019 grazie a Ilary Blasi.

La moglie di Totti è affiancata nella conduzione da Alvin, entrambi volti già conosciuti in casa Mediaset. Del resto, è stata proprio Ilary Blasi a lottare per la riedizione di questo programma, che sarà formato da sei puntate.

Scopo di Eurogames è vedere sei squadre di diverse nazioni scontrarsi in sfide avvincenti come delle piccole Olimpiadi.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda giovedì 26 settembre 2019?

Eurogames 2019, le anticipazioni della seconda puntata

La sfida tra nazioni europee torna in prima serata su Canale 5. Eurogames arriva con una seconda puntata condotta da Ilary Blasi e Alvin.

A supervisionare la gara saranno sei arbitri, coordinati da Jury Chechi.

Come funziona Eurogames? Il programma vede sei squadre di sei nazioni diverse cimentarsi in nove prove. Italia, Spagna, Russia, Germania, Polonia e Grecia sono gli Stati scelti per partecipare a Eurogames.

Il regolamento di Eurogames 2019

Ogni puntata vede una squadra con concorrenti diversi, provenienti da diverse città.

Nella seconda puntata, vedremo partecipare: Folgaria per l’Italia, Amburgo per la Germania, Bialistock per la Polonia, San Pietroburgo per la Russia, Sparta per la Grecia e Ciudad Rodrigo per la Spagna.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Eurogames anticipazioni, i giochi e le sfide della seconda puntata | 26 settembre 2019

In cosa si cimenteranno le squadre in questo secondo appuntamento di Eurogames? Tra i giochi fissi presenti nel programma troviamo il classico Fil Rouge, il Pallodromo e il Muro dei Campioni.

La location di Eurogames 2019

Queste sono le tre prove che non variano di puntata in puntata e vengono affiancate da altre sei sfide che invece sono variabili.

Eurogames vi aspetta giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming