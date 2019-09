Eurogames, le squadre della seconda puntata: ecco chi ha vinto la prima manche

La prima puntata di Eurogames, reboot di Giochi senza frontiere, è andata in onda giovedì 19 settembre 2019. Per la seconda puntata, sono previste sei nuove squadre da sei nazioni differenti che si sfideranno in nove prove, ma soltanto una potrà portare a casa la vittoria.

Quali sono le città che partecipano a questo secondo giro di Eurogames?

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Eurogames, classifica della prima puntata: ecco chi ha vinto

Giovedì 19 settembre 2019 è andata in onda la prima puntata di Eurogames. Chi ha portato a casa la vittoria? Di seguito ecco la classifica:

Germania, con Monaco Russia, con Sochi Polonia, con Varsavia Italia, con Otranto Spagna, con Aranda De Duero Grecia, con Salonicco

Nonostante il tifo di Ilary e Alvin, l’Italia si piazza al quarto posto con Otranto, ma la vittoria spetta alla Germania. I due conduttori hanno dimostrato la loro attiva partecipazione sin dalla prima puntata, cimentandosi in alcune prove come il Fil Rouge, una sorta di percorso ad ostacoli.

Il regolamento di Eurogames 2019

Eurogames, le squadre della seconda puntata in onda il 26 settembre 2019

Come prevede il regolamento, Eurogames presenterà in ogni puntata sei squadre con concorrenti diversi. Le squadre rappresenteranno i sei paesi in gara, quindi torneremo a vedere l’Italia che partecipa ad Eurogames con sei città diverse per la durata delle sei puntate.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

La seconda puntata vedrà in gara le seguenti squadre:

Italia, con Folgaria

Germania, con Amburgo

Grecia, con Sparta

Polonia, con Bialistok

Russia, con San Pietroburgo

Spagna, con Ciudad Rodrigo

Come la prima puntata, anche nella seconda vedremo le sei squadre sfidarsi nelle prove, nove in totale, tre delle quali saranno fisse per ogni puntata: il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà rivelata soltanto prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente all’interno della quale i concorrenti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli) e il Muro dei Campioni, alto 13 metri.



Eurogames va in onda giovedì 26 settembre 2019, alle ore 21:25 su Canale 5. Chi vincerà stavolta?

