No non è la BBC ospiti: lo speciale su Rai 2 con Renzo Arbore per celebrare Gianni Boncompagni

Una serata per ricordare un autore e regista geniale e ironico come è stato Gianni Boncompagni, morto nel 2017. Stasera, mercoledì 26 settembre 2019 andrà in onda in prima serata su Rai 2 lo speciale No non è la BBC, condotto da Renzo Arbore e con tanti ospiti in studio per ricordarne la carriera e i successi.

La trasmissione, della durata di oltre tre ore, è realizzata all’interno della sede di Radio Rai di via Asiago a Roma, dove negli anni d’oro la coppia Arbore e Boncompagni hanno realizzato programmi che hanno rivoluzionato il modo di fare radio, come Alto Gradimento e Bandiera gialla.

Lo speciale dal titolo No non è la BBC è stato fortemente voluto dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero. Il titolo riprende un famoso jingle di Alto Gradimento: “No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai Tv, noi non possiamo dir bubù, perché è la Rai, la Rai tv!”.

Il legame tra Arbore e Boncompagni risale al 1964, quando i due si conobbero sui banchi di esame di un concorso Rai per maestri programmatori di musica alla radio. Le loro trasmissioni radiofoniche hanno fatto scuola: Bandiera Gialla, ad esempio, è stata la prima ad avvicinare i giovani al mondo della radio, portando quelle canzoni di moda all’epoca tra i teenagers.

A rendere omaggio al grande improvvisatore delle radio italiane e della tv Gianni Boncompagni durante lo speciale di Rai 2 No non è la BBC saranno tanti ospiti e personaggi che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui. Ecco quali.

No non è la BBC ospiti: da Raffaella Carrà a Fabio Fazio

Durante lo speciale in onda stasera 26 settembre 2019 su Rai 2 si alterneranno vari ospiti che ricorderanno in maniera originale l’autore e regista scomparso due anni fa.

Tra questi Raffaella Carrà, che è stata anche fidanzata con Boncompagni, e che deve a lui molti dei suoi successi, essendo stato anche un famoso paroliere. Suoi infatti i testi di canzoni come Tuca Tuca, Fatalità, Luca, Tanti Auguri e Pedro. Inoltre in tv i due hanno realizzato il programma Pronto, Raffaella?, un vero cult degli anni Ottanta.

Alla serata di No Non è la BBC partecipa inoltre tra gli ospiti Enrica Bonaccorti, che con il regista realizzò Pronto, chi gioca? e Non è la Rai. A tal proposito non poteva mancare il volto più noto di quella rivoluzionaria trasmissione, vale a dire Ambra Angiolini, che Boncompagni guidava attraverso l’auricolare.

In trasmissione anche Piero Chiambretti, che con Boncompagni ha condiviso l’esperienza di Chiambretti C’è; e ancora Claudia Gerini, la lolita di Non è la Rai e giovanissima fidanzata del regista. Tra gli ospiti di Non è la BBC anche Giancarlo Magalli, che con lui ha scritto numerose canzoni come paroliere, ma soprattutto trasmissioni tv come Drim, Sotto le stelle, Che Patatrac, Galassia 2 e Pronto, Raffaella?.

E ancora Fabio Fazio, Marco Travaglio e molti altri. Nel corso di No non è la BBC verranno mostrate immagini delle trasmissioni firmate da Gianni Boncompagni sia come autore che come regista. Ad esempio le edizioni di Domenica In dal 1987 al 1991, e Macao di Alba Parietti, che lanciò molti comici come Paola Cortellesi, Biagio Izzo, Sabrina Impacciatore, Enrico Brignano, Sergio Friscia e Lucia Ocone.

Appuntamento dunque stasera giovedì 26 settembre in prima serata con lo speciale No non è la BBC su Rai 2 dalle 21.05 con Renzo Arbore.