X Factor 2019, le anticipazioni della terza puntata delle Audizioni: concorrenti e ospiti

L’edizione 13 di X Factor torna con la terza puntata; si tratta dell’ultima puntata delle Audizioni, utile a selezionare ulteriori concorrenti che, con quattro sì, voleranno alla fase dei Bootcamp. La versione 2019 di X Factor infatti vede un cambiamento nel regolamento: i concorrenti avranno bisogno del voto unanime dei giudici per arrivare alla seconda fase del talent show.

La seconda puntata delle Audizioni si è contraddistinta per alcune chiacchiere spassionate tra i giudici e una canzone molto originale già diventata tormentone della stagione.

Ma quali sono le anticipazioni di questa terza puntata di X Factor?

X Factor 2019, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata è l’ultima delle Audizioni e va in onda giovedì 26 settembre 2019. Sarà una serata importante per i concorrenti di X Factor così come per i giudici.

Alessandro Cattelan avrà un compito importante, cioè assegnare le categorie ai nuovi giudici.

Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel scopriranno finalmente quali talenti dovranno guidare alla vittoria nell’edizione 13 di X Factor.

Le categorie sono quattro: Under Donna, Under Uomini, Over e i Gruppi.

Inoltre, durante le puntate precedenti alcuni concorrenti sono rimasti in panchina incassando tre consensi su quattro. Questa sarà una puntata importante anche per loro, perché qualcuno avrà la possibilità di accedere ai Bootcamp.

X Factor 2019, gli ospiti della terza puntata

Dopo Anastasio, vincitore dell’edizione 2018 di X Factor, ospite del programma sarà un volto apprezzato anche al Festival di Sanremo quest’anno: si tratta di Achille Lauro, che farà ballare il Pala Alpitour di Torino con il suo “Rolls Royce”.

Achille Lauro non è nuovo alle scene di X Factor. Nell’edizione precedente, il cantante aveva partecipato alla Home Visit come giudice ospite in Provenza di Mara Maionchi.

La fase dei Bootcamp andrà in onda il 3 ottobre, ne seguirà anche una seconda il 10 ottobre, dopodiché si passerà alla Home Visit il 17 ottobre. Infine si partirà con i Live di X Factor 2019 dal 24 ottobre.

L’ultima puntata delle Audizioni va in onda giovedì 26 settembre 2019 in prima tv su Sky Uno e in replica venerdì 27 settembre su TV8.

