Stasera in tv 25 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 25 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 25 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Metti la nonna in freezer

Questa sera su Rai 1 arriva in prima tv il film Metti la nonna in freezer, commedia del 2018 con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet.

Trama: Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l’aiuto delle due amiche più care. Da mesi ha completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza ma la pubblica amministrazione non le paga quanto dovuto. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, ma improvvisamente la nonna muore, e nella mente di Claudia e delle sue amiche si fa strada un insano proposito: surgelare il cadavere dell’anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione fino a quando non avranno recuperato il credito loro dovuto. Simone è un incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza intenzionato a smascherare tutti coloro che compiono atti di piccola o grande illegalità.

Il cast completo del film

Le migliori frasi del film

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 2 – Prima che il gallo canti

Questa sera su Rai 2 arriva l’ultima puntata di Rocco Schiavone 2, la fiction con protagonista Marco Giallini, di cui è attesa a breve la terza stagione in prima visione assoluta.

Trama: Rocco Schiavone è un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta. saccente, sarcastico nel senso più romanesco del termine, maleducato, cinico quanto basta; odia il suo lavoro, soprattutto odia Aosta. Però ha talento.

Rocco Schiavone 3, il 2 ottobre: anticipazioni e trailer

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:40 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 è in programma una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotto come sempre da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 questa sera va in onda Fuori dal coro, programma di approfondimento condotto da Paolo Giordano sui temi di attualità politica, economica e di cronaca.

STASERA IN TV 25 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – È la mia vita – Albano

Su Canale 5 stasera arriva il documentario sulla vita di Albano, dal titolo È la mia vita.

Trama: Il documentario affronta i principali temi che hanno caratterizzato la vita di Albano: la musica, la carriera, i concerti, i viaggi, il sodalizio artistico e il matrimonio con Romina Power, i figli, la scomparsa di Ylenia, il rapporto con la madre, la fede perduta e ritrovata , la malattia, fino all’annunciato ritiro dalle scene.

GUIDA TV 25 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – I fantastici 4 e Silver Surfer

Su Italia 1 questa sera va in onda il film I fantastici 4 e Silver Surfer, secondo capitolo della celebre saga dei supereroi appartenenti al mondo Marvel, con Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Jessica Alba, Chris Evans, Andre Braugher, Moneca Delain, Ulla Friis, Beau Garrett.

Trama: Mentre la donna invisibile e Mr Fantastic si preparano a convogliare a nozze, strani crateri si formano in alcune zone del pianeta. La causa di tutto questo è Galactus: un essere cosmico che divora i pianeti per nutrirsi.

Come finisce I Fantastici 4 e Silver Surfer: attenzione, spoiler!

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 25 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 torna una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 25 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 17 Prima TV

21:30 – Il Codice Da Vinci

Su Tv8 questa sera in prima serata c’è il film Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Jean Reno, Audrey Tautou, Alfred Molina, Ian McKellen, Paul Bettany, Jurgen Prochnow.

Trama: Il professore Langton di simbologia religiosa dell’Università di Harvard viene coinvolto nello strano decesso del curatore del museo Louvre a Parigi. Le sue indagini lo porteranno attraverso un lungo percorso fino a un segreto riguardante la vita di Gesù e quindi tutti i cardini della fede cattolica.Data di uscita: Cannes 2006

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Little Italy – Pizza, amore e fantasia

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ma cosa ci dice il cervello

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ma cosa ci dice il cervello, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis.

Trama: Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 25 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

21:00 – Inter-Lazio (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A. La partita è quella tra Inter e Lazio.

La nostra diretta live di Inter-Lazio

SKY UNO

19:40 – Alessandro Borghese Kitchen Duel Ep. 7 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Catania

21:15 – Il ristorante che non ti aspetti Ep. 3 Prima TV

Questa sera su Sky Uno torna un nuovo episodio, in prima visione, di Il ristorante che non ti aspetti, con Michel Roux Jr.

