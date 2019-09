Metti la nonna in freezer, le frasi della commedia nera con Fabio De Luigi e Miriam Leone

Metti la nonna in freezer è l’opera prima di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, due giovani registi che hanno creato un nome sul web per poi approdare sul grande schermo con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Lui è un comico molto affermato, lei una ex Miss Italia che ha recitato in tantissime fiction. Insieme danno vita a Simone e Claudia, i protagonisti di Metti una nonna in freezer.

La trama nel dettaglio di Metti la nonna in freezer

Lei è una giovane restauratrice che vive della pensione della nonna. Lui è un finanziere che incrocia la strada della ragazza quando, in seguito alla morte della suddetta nonna, sembrano spuntare delle irregolarità. Claudia infatti non ha dichiarato il decesso della nonna in modo da potersi intascare la pensione senza finire in bancarotta.

Simone è un uomo ligio al dovere e crede in determinati lavori, ma Claudia riuscirà ad aggirarlo finendo con innamorarsi di lui.

Il film viene mandato in onda in prima tv su Rai 1 mercoledì 25 settembre 2019. Ma quali sono le più belle frasi di Metti la nonna in freezer?

Metti la nonna in freezer, le frasi del film

Quali sono le migliori frasi del film? Ogni commedia che si rispetti deve contare su un efficace copione, motivo per cui vediamo di seguito quali sono le migliori citazioni da poter cacciare a cena con gli amici o da poter pubblicare sui vostri social:

Il cane costa, l’uomo guadagna o almeno una volta era così.

Ma se troviamo un’appuntata che gliela dà?

Sono una femminista di destra, l’utero è mio ma lo gestisci tu.

Con le donne io ho la sindrome di Holmes. Sherlock, non John, magari.

Io ho una piccola azienda di restauro…e la sovraintendenza mi deve centosessantamila euro da un anno. Sapete come pago le mie collaboratrici? Con la pensione di mia nonna!

Metti la nonna in freezer, le migliori citazioni

Il cast del film Metti una nonna in freezer: attori e personaggi

Cioè io faccio tutte le categorie di Youporn e questo si innamora con mezzo bacio?

Bisogna scongelare!

Ma non l’abbiamo rimessa in freezer? la plat… la platessa!

Claudia: Cosa ho fatto di male?

Margie: Hai surgelato tua nonna, tesoro!

Metti la nonna in freezer è arrivato al cinema per la prima volta nel 2018, dura 100 minuti ed è distribuito da 01 Distribution.