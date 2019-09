Metti la nonna in freezer, la trama della commedia nera con Fabio De Luigi

Metti la nonna in freezer è un’opera prima di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stati, due giovani registi che hanno debuttato sul web con alcuni video e cortometraggi dopodiché hanno raggiunto il grande schermo nel 2018 con Metti la nonna in freezer.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? Vediamolo insieme.

Tutto sul film Metti la nonna in freezer: trama, cast e streaming

Metti la nonna in freezer, la trama: di cosa parla il film

Claudia, la protagonista di Metti una nonna in freezer, è una giovane restauratrice ma da tempo non vede un soldo da parte dello Stato e così è costretta a fare affidamento sulla pensione della nonna Birgit.

La nonna all’improvviso muore e, per evitare la bancarotta, Claudia decide, insieme alle amiche Rossana e Margie, di nascondere il cadavere nel freezer, pianificando una truffa per continuare a incassare la pensione.

Il suo piano all’apparenza infallibile viene intaccato dall’arrivo di Simone, un finanziere incorruttibile seppur goffo che ha collezionato tantissime delusioni amorose nella vita. Il caso di Claudia, definito di routine, gli apre la porta verso una nuova cotta. Infatuatosi di Claudia, Simone inizia a corteggiarla assiduamente senza sospettare del suo crimine.

La donna, d’altro canto, cade in paranoia convinta che il poliziotto sia a conoscenza del suo segreto così, spalleggiata ancora una volta dalle amiche, Claudia fa il possibile per tenerlo alla larga dalla verità.

Scampato il pericolo Simone, arriva quello Augusto, un anziano con il quale la nonna Birgit aveva una relazione nonostante lui fosse sposato. L’uomo rispunta per comunicare a Birgit di essere finalmente diventato vedovo, motivo per cui il loro amore può vivere alla luce del sole. Claudia, travestita da sua nonna, lo respinge, ma è proprio in quel momento che arriva Simone.

Metti la nonna in freezer trama: la situazione si complica per Claudia

Così continua la messa in scena e Simone abbocca, cogliendo l’occasione per parlare con la “nonna” della sofferenza di Claudia, dovuta anche all’assenza della figura materna. Ed è in quel momento che Claudia s’innamora di lui. Dopo quel momento, i due fanno coppia fissa e qualche mese dopo Claudia scopre di essere incinta.

Nel frattempo, la squadra di Simone si avvicina casualmente alla verità e Claudia è costretta a spostare il cadavere della nonna. Tale spostamento risulta più pericoloso del previsto e Augusto scopre finalmente la verità sulla sua amata.

Il cast del film Metti una nonna in freezer: attori e personaggi

Arriva il momento del confronto: Simone sapeva della nonna nel freezer, ma decide di chiudere un occhio sul gruppo di amiche, seppur con riluttanza.

Al funerale di Augusto, morto di crepacuore per aver scoperto della morte di Birgit, Claudia è indecisa sul da farsi: seppellire la nonna o continuare a tenerla congelata per appropriarsi della sua pensione? Dovrà pur pagare l’azienda e le spese per il bambino in arrivo…

Metti la nonna in freezer arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 25 settembre 2019.

