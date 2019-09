Metti la nonna in freezer, il cast del film: da Fabio De Luigi a Miriam Leone

Lei una Miss Italia, lui un attore comico conosciuto in tutta Italia: insieme formano il duo protagonista di Metti la nonna in freezer, il film opera prima di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, conosciuti per i loro video (virali) sul web e poi affermatisi come registi nel 2018 con questa commedia nera.

Di cosa parla Metti la nonna in freezer? Claudia è una restauratrice che però ha difficoltà a farsi stipendiare dallo Stato, ancora attende i soldi che le spettano per determinati lavori, così si appoggia alla pensione della nonna. Quest’ultima, poi, viene improvvisamente a mancare e, andando nel panico, Claudia escogita una grande truffa: mette sua nonna nel freezer e finge che sia ancora viva per riscuotere la pensione. Sulla sua strada però arriva Simone, un finanziere al quale viene assegnato il suo caso (definito di routine) che molto presto s’innamorerà di lei e andrà incontro a una crisi di principi.

La trama nel dettaglio di Metti la nonna in freezer

Ma chi vediamo nel cast del film? Quali sono gli attori protagonisti? E quelli secondari?

Metti la nonna in freezer, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Metti la nonna in freezer? Partiamo dai protagonisti: Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Il primo è un comico italiano conosciuto per aver partecipato a diversi programmi televisivi come Mai dire domenica, Mai dire Grande Fratello, Le Iene, Ballando con le stelle, Laura & Paola. Facciamo che ero io e Love Bugs. Fabio De Luigi è un attore cinematografico che di recente ha recitato in film come 10 giorni senza mamma, Gli uomini d’oro e Ti presento Sofia.

Al suo fianco in Metti la nonna in freezer spunta una ex Miss Italia: Miriam Leone, che ha vinto la corona per la 69esima edizione del concorso di bellezza, è conosciuta per aver recitato in fiction come 1992 e 1993, Non uccidere, I medici, In arte Nino e Un passo dal cielo. Al cinema l’abbiamo vista in Fai bei sogni, In guerra per amore, Il testimone invisibile e L’amore a domicilio.

Tutto sul film Metti la nonna in freezer: trama, cast e streaming

Tra i personaggi secondari vediamo Barbara Bouchet che interpreta la nonna defunta Birgit, Maurizio Lombardi che interpreta Rambaudo, Marina Rocco che interpreta Margie, Francesco Di Leva che interpreta Gennaro, Lucia Ocone che interpreta Rossana, Eros Pagni che interpreta Augusto, Carlo Luca De Ruggieri che interpreta Palumbo e Susy Laude che interpreta Marta.

Metti la nonna in freezer va in onda in prima assoluta su Rai 1 mercoledì 25 settembre 2019.

Tutte le frasi del film Metti la nonna in freezer