Metti la nonna in freezer, il film con Fabio De Luigi e Miriam Leone: trama, cast e streaming

Metti la nonna in freezer è un’opera prima che porta sul grande schermo una coppia di giovani registi alle prime armi con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Arrivato in sala nel 2018, il film è classificabile come una commedia nera e dura 100 minuti tra travestimenti, drammi e risate assicurate.

A dirigere il film sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, una coppia giovane il cui duo è stato collaudato sul web, tramite video diventati presto virali e grazie anche ad alcuni cortometraggi realizzati per Sky e Sabina Guzzanti. Il primo video pubblicato sul web, Inception_Berlusconi, ha lanciato la loro carriera ed era soltanto il 2010. Metti la nonna in freezer è il loro primo lungometraggio.

Metti la nonna in freezer, la trama della commedia nera

Claudia è una giovane restauratrice che cerca di sbarcare il lunario ma, in attesa di essere pagata dallo Stato per il suo lavoro svolto, riesce a sopravvivere grazie alla pensione della nonna.

Purtroppo, improvvisamente la donna viene a mancare e Claudia si ritrova in grande difficoltà e deve escogitare qualcosa che le permetta di arrancare a fine mese.

La trama nel dettaglio di Metti la nonna in freezer

Per evitare la bancarotta, grazie al supporto delle amiche, Claudia pianifica una truffa in grande stile per continuare a incassare la pensione della nonna e questa sua messinscena la porterà a incontrare Simone Recchia, un finanziere impacciato ma incorruttibile che ha un debole per la giustizia portata a termine ad ogni costo.

Metti la nonna in freezer, chi troviamo nel cast

Chi fa parte del cast? Per essere un’opera prima dei giovani registi, questo è un film che conta su un attore molto conosciuto dal pubblico italiano che ha un forte debole per la commedia. Fabio De Luigi interpreta l’incorruttibile e goffo Simone, un finanziere che incontra l’impavida Claudia e rischia d’innamorarsi di lei seppur quello che ha fatto vada contro ogni suo buon principio.

Claudia invece è interpretata da Miriam Leone, la quale prima di essere un’attrice si è fatta conoscere come Miss Italia 2008.

Nel cast del film vediamo anche Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di Leva, Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo Luca De Ruggieri e Susy Laude.

Il cast del film Metti una nonna in freezer: attori e personaggi

Metti la nonna in freezer, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Metti la nonna in freezer? Il film va in onda in prima tv su Rai 1 mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 21:25. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al primo tasto del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i programmi anche via internet: tutto ciò che dovete fare è registrarvi alla piattaforma.

Inoltre, chi vuole guardare la commedia in un secondo momento dalla messa in onda, può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

Tutte le frasi del film