INTER LAZIO DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Inter e Lazio, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 21.

PRE PARTITA

Le squadre stanno scendendo in campo per il riscaldamento pre-partita.

Nell’Inter, chance dal primo minuto per Politano, accanto a Lukaku. Solo panchina per Lautaro Martinez e Sanchez. A sinistra gioca Biraghi, che fa rifiatare Asamoah

Subito una grande sorpresa nella Lazio: fuori dai titolari Ciro Immobile, in avanti giocano Caicedo e Correa. Decisione disciplinare per l’attaccante napoletano, dopo i contrasti con Simone Inzaghi durante il match vinto contro il Parma?

Nel frattempo, sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, eccole:

INTER – Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Politano, Lukaku.

LAZIO – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Correa.

Ci siamo: tra un’ora inizierà il turno infrasettimanale con la quinta giornata di Serie A. San Siro è già caldo: chi vincerà tra Inter e Lazio?

Oggi, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 21 va in scena la sfida di Serie A tra l’Inter (a punteggio pieno) e la Lazio, gara valida per il primo turno infrasettimanale (quinta giornata) della Serie A 2019 2020. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Inter Lazio diretta live: probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Inter e Lazio per la partita di oggi? Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la partita in programma allo stadio Meazza (San Siro, Milano):

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, Lukaku

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Indisponibili: –

Squalificati: –

Inter Lazio diretta live: le parole di Conte

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro la Lazio: “Sanchez vale come tutti gli altri giocatori. Nel momento in cui Sanchez mi darà determinate garanzie, giocherà. Ma questo vale per tutti i calciatori, da Biraghi, Lazaro fino a Bastoni. Io devo fare gli interessi dell’Inter, non devo accontentare nessuno”.

“Per quello che riguarda Godin, ha riposato in Champions. Per De Vrij c’è stato un affaticamento muscolare, ma può giocare un buon numero di partite. Si tratta di ragazzi allenati, che stanno bene. Dovrò fare delle scelte e correre dei rischi”.

“Sapete cosa penso di Lukaku, si è parlato di lui in lungo ed in largo. Sono contento per i centrocampisti, non importa chi segna, l’importante è vincere le partite. Più frecce ci sono al nostro arco e meglio è. Barella? Ha caratteristiche importanti, è un generoso come lo ero io. Sprizza energia da tutti i pori e ha grandissime potenzialità. Ha realizzato il suo sogno di giocare nell’Inter e ha tutte le carte in regola per diventare una colonna portante della squadra”.

Inter Lazio diretta live: le parole di Inzaghi

Le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi in vista della sfida contro l’Inter: “È un’Inter diversa da quella di Spalletti, c’è un altro modulo, altri concetti. La squadra è cresciuta, sono stati fatti investimenti. Ho visto le prime tre gare di campionato, con Cagliari e Udinese ha fatto molto bene. Secondo me potrà giocarsela fino alla fine con Juve e Napoli per lo scudetto. Noi dovremo fare una gara di personalità: giochiamo contro una squadra organizzata, serve coraggio, lo ripeto”.

“Cosa manca per il salto in avanti? Forse il rimanere sempre umili e concentrati. Il campionato si è livellato verso l’alto. Ogni partita bisognerà affrontarla con il massimo della concentrazione”.

“Conte? C’è grandissima stima. Ha dimostrato, ovunque è stato, di fare bene. Ha fatto la gavetta partendo dal basso. Ha una grandissima squadra, ci ha messo poco a insegnare i suoi concetti. Ci siamo incontrati spesso fuori dal campo: giocando con lo stesso modulo, è una persona con cui si parla volentieri di calcio”

Inter Lazio diretta live: dove vedere la partita in streaming e tv

La sfida tra Inter e Lazio sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla televisione satellitare Sky Sport a partire dalle ore 21 di oggi, 25 settembre 2019. Si potrà seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) Sky Go e su Now Tv.

