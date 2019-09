Inter Lazio streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A in diretta live

INTER LAZIO STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 21 Inter e Lazio scendono in campo allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro, Milano) per la quinta giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere Inter Lazio in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Inter Lazio: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la quinta giornata della stagione 2019 2020, tra Inter e Lazio sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Inter e Lazio è fissato alle ore 21 di oggi, mercoledì 25 settembre 2019.

Inter Lazio: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Inter e Lazio sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e Now Tv, servizio in abbonamento.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Inter Lazio streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Inter e Lazio per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi a San Siro:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, Lukaku

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Indisponibili: –

Squalificati: –

LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A

Potrebbero interessarti Parma Sassuolo streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A | 5a giornata SPAL Lecce streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A | 5a giornata Napoli Cagliari streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A in diretta live | 5a giornata

Inter Lazio streaming: le parole di Conte e Inzaghi

Di seguito le parole di Conte e Inzaghi in vista del match di oggi a San Siro:

ANTONIO CONTE

“Stiamo lavorando per cercare di allargare la base dei titolari. Questo è molto importante perché in un campionato come il nostro è un bene avere più elementi a disposizione su cui poter contare. Ovvio che dovrò prendere alcuni rischi, ma saranno rischi calcolati”.

SIMONE INZAGHI

“Sarà una partita impegnativa contro una squadra forte. Ne abbiamo giocate tante di queste partite. Voglio coraggio e personalità, perché troveremo un ambiente carico con uno stadio pieno che cercherà di incitare dall’inizio alla fine. Abbiamo analizzato e studiato l’Inter, dobbiamo essere lucidi. Dobbiamo essere una squadra umile. Dopo la sconfitta in Romania ero sereno, perché la squadra aveva creato tanto. Le sconfitte che abbiamo subito sono state immeritate e, se prese nel modo giusto, ci aiuteranno a crescere”.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A