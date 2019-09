I Fantastici 4 e Silver Surfer: trama, cast, streaming del film | Italia 1

Dopo aver trasmesso I Fantastici 4, Italia 1 non poteva esimersi dal mandare in onda anche il secondo capitolo della saga Marvel: stasera, mercoledì 25 settembre 2019, alle 21,20 arriva infatti il film I Fantastici 4 e Silver Surfer.

A dirigere la pellicola, uscita al cinema nel mese di giugno 2007, è stato Tim Story, regista anche del primo capitolo. Se il primo film de I Fantastici 4 aveva ricevuto un’accoglienza abbastanza fredda dalla critica, il sequel ha convinto molto di più. In Italia, la pellicola ha guadagnato 6,9 milioni di euro al botteghino.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film di stasera su Italia 1: dalla trama de I Fantastici 4 e Silver Surfer al cast, passando per il trailer ufficiale e le informazioni su dove vederlo in streaming.

I Fantastici 4 e Silver Surfer: la trama del film

Il film, ambientato qualche tempo dopo la fine del primo capitolo, inizia con i preparativi per il matrimonio tra Reed e Susan. Tuttavia, i due supereroi devono rinviare le nozze: il mondo, infatti, viene scosso da particolari eventi atmosferici.

Il gruppo dei Fantastici 4 si mette alla ricerca della strana entità che provoca i fenomeni: il responsabile di tutto è Silver Surfer, araldo di Galactus, il distruttore dei mondi che vuole cancellare dall’universo anche la Terra. L’obiettivo, infatti, è quello di assorbire l’energia della distruzione del pianeta, per potersi nutrire.

Così, Silver Surfer è stato inviato sulla terra per preparare il pianeta alla sua distruzione. In più, si metterà in mezzo ancora una volta il Dottor Destino, che cerca di cogliere l’occasione per eliminare una volta per tutte i quattro supereroi.

Per fronteggiare il nuovo nemico, Reed, Sue, Johnny e Ben decidono di investigare sul passato e sul mistero dell’alieno. Riusciranno a salvare nuovamente il pianeta da questa nuova, temibile minaccia?

Come finisce I Fantastici 4 e Silver Surfer: attenzione, spoiler!

I Fantastici 4 e Silver Surfer, il cast completo

Nel cast, sono stati confermati anche nel secondo capitolo de I Fantastici 4 gli attori che hanno interpretato i supereroi nel primo film. Ioan Gruffudd è Mister Fantastic, Jessica Alba è la Donna invisibile, Micheal Chiklis è La Cosa e Chris Evans La Torcia Umana.

È subentrato poi, nel ruolo di Silver Surfer, Doug Jones, mentre Julian McMahon ha interpretato nuovamente il personaggio di Victor von Doom. Beau Garrett, invece, interpreta Frankie Raye, mentre non c’è un attore per Galactus, visto che nella pellicola il grande nemico è rappresentato come una enorme nube cosmica. Presente inoltre, come in tutti i film ispirati ai suoi fumetti, Stan Lee, colui che ha reso grande l’universo Marvel, in un breve cameo.

Ecco il cast completo del film I Fantastici 4 e Silver Surfer (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola):

Ioan Gruffudd – Reed Richards/Mister Fantastic

Jessica Alba – Susan “Sue” Storm/Donna invisibile

Michael Chiklis – Ben Grimm/La Cosa

Chris Evans – Johnny Storm/La Torcia Umana

Doug Jones – Norrin Radd/Silver Surfer

Julian McMahon – Victor von Doom/Dottor Destino

Kerry Washington – Alicia Masters

Andre Braugher – generale Hager

Beau Garrett – cap. Frankie Raye

Vanessa Minnillo – Julie Angel

Gonzalo Menendez – magg. Cruz

Brian Posehn – prete

Stan Lee – se stesso

I Fantastici 4 e Silver Surfer, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film Marvel in onda stasera su Italia 1:

I Fantastici 4 e Silver Surfer, dove vedere in tv e in streaming il film

Come fare per vedere I Fantastici 4 e Silver Surfer in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 25 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

