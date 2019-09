I Fantastici 4 e Silver Surfer trama e finale: di cosa parla e come finisce il film di stasera su Italia 1

Di cosa parla la trama del film I Fantastici 4 e Silver Surfer? Per gli amanti dei supereroi Marvel, stasera su Italia 1 c’è un appuntamento da non perdere – a partire dalle 21,20 – con il secondo capitolo della saga con protagonisti i quattro supereroi creati da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni).

Dopo aver trasmesso, settimana scorsa, I Fantastici 4 (primo capitolo della saga diretta da Tim Story), Italia 1 ha deciso infatti di mandare in onda il secondo film, uscito al cinema nel 2007 e accolto dalla critica con giudizi decisamente migliori rispetto al prequel.

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici 4 e Silver Surfer

In questo nuovo film, infatti, Reed, Sue, Johnny e Ben devono affrontare un nuovo nemico, il guerriero intergalattico Silver Surfer. Vediamo insieme la trama e il finale del film I Fantastici 4 e Silver Surfer.

I Fantastici 4 e Silver Surfer trama: di cosa parla il film

Dopo le avventure del prequel, contro Victor Von Doom, Reed e Susan – ovvero Mister Fantastic e la Donna invisibile – sono presi dai preparativi per il loro matrimonio. Tuttavia, i due dovranno rinviare le nozze, dal momento che un nuovo, temibile pericolo arriverà sulla Terra. In quei giorni, infatti, tante zone del mondo vengono colpite da particolari fenomeni atmosferici, seguiti da grossi black out e dalla formazione di enormi crateri.

I Fantastici 4 vengono dunque ingaggiati dal generale Hager per investigare sui fenomeni e dare una spiegazione a tutto ciò. Dopo essere riusciti a capire che il prossimo cratere si sarebbe formato a Londra, i quattro supereroi conoscono l’autore di tutto: un alieno, tutto ricoperto d’argento e che si sposta a bordo di un surf volante: è Silver Surfer, araldo di Galactus, il distruttore dei mondi che vuole cancellare dall’universo anche la Terra.

Dopo un primo scontro con la Torcia Umana, Silver Surfer si reca a Latveria dal Dottor Destino, immobilizzato dai supereroi nel precedente film, e lo libera. Durante lo scontro con il Surfer, il Dottor Destino guarisce improvvisamente dalle piaghe sul suo viso. Allora von Doom finge di volersi alleare nuovamente con I Fantastici 4. Nel frattempo Mister Fantastic cerca quale possa essere il punto debole del loro nuovo nemico.

I Fantastici 4 e Silver Surfer trama: come finisce il film

Attenzione: spoiler!

Gli eroi scoprono che il segreto per battere Silver Surfer è separarlo dalla sua tavola. Ci riescono e lo mettono al tappeto: Susan, in un dialogo con l’alieno, capisce che non è una persona malvagia. L’uomo, infatti, è il servo di Galactus, un’entità cosmica – raffigurata come un’enorme nuvola galattica – che ha come obiettivo quello di assorbire l’energia dei pianeti per salvare il proprio e la donna che ama.

Quando però Victor von Doom riesce ad appropriarsi della tavola, ottenendo gli stessi poteri dell’alieno argentato, I Fantastici 4 e Silver Surfer si alleano. Nello scontro con il Dottor Destino, Sue viene gravemente ferita, mentre la Torcia Umana – grazie ai poteri trasmessi dagli altri tre supereroi – riesce a separare la tavola da von Doom. Susan, morta in seguito alle ferite, viene resuscitata da Silver Surfer, che alla fine decide di sacrificarsi per impedire a Galactus di assorbire la Terra.

Nel finale de I Fantastici 4 e Silver Surfer, Reed e Sue riescono finalmente a sposarsi, in Giappone. Dopo i titoli di coda, invece, vediamo Silver Surfer – sopravvissuto allo scontro con Galactus – vagare nello spazio. Il supereroe apre improvvisamente gli occhi e richiama a sé la sua arma: è pronto a tornare.

L’appuntamento con I Fantastici 4 e Silver Surfer è per stasera alle 21,20 su Italia 1.