Stasera in tv 18 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 18 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 18 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Italia – Armenia (diretta)

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta da Palermo la partita, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, tra Italia e Armenia. Gli azzurri dei record di Roberto Mancini, a punteggio pieno nel girone dopo 9 partite e già certi della qualificazione, cercano l’en plein contro l’Armenia.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Anche Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda lo speciale Anche Stasera tutto è possibile: il “meglio di” dello show comico condotto da Stefano De Martino, che ha fatto compagnia ai telespettatori per 9 puntate riscuotendo anche ottimi risultati in termini di share. Siete pronti a ridere per l’ultima volta in questa stagione?

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di approfondimento e inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci.

Report, alcuni hacker hanno violato il conto bancario del conduttore Ranucci: verifiche in corso

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità e sulla politica condotto come sempre da Nicola Porro.

STASERA IN TV 18 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5 va in onda una nuova, divertente puntata di Live – Non è la d’Urso: il programma condotto da Barbara d’Urso presenta una serie di nuovi ospiti per parlare delle ultime notizie di gossip.

Gli ospiti di stasera

GUIDA TV 18 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, il secondo capitolo della saga con protagonista un fantastico Johnny Depp.

Trama: Elisabeth e Will si stanno per sposare, ma vengono arrestati e condannati a morte per aver aiutato il pirata Jack Sparrow. Nel frattempo lo stesso Jack ha contratto un debito con Davey Jones e la sua ciurma di marinai. Se non vuole servire per l’eternità il capitano della nave fantasma, Jack deve assolutamente trovare una soluzione.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 18 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy (15esima stagione)

Questa sera su La 7 è in programmazione un altro episodio di Grey’s Anatomy, una delle serie tv medical più amate.

PROGRAMMI TV 18 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Sette Anime

Su Tv8 questa sera va in onda il film Sette Anime, di Gabriele Muccino, con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy, Barry Pepper, Robinne Lee, Joe Nunez, Gina Hecht.

Trama: Un ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Dolceroma

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – City of Lies – L’ora della verità

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film City of Lies – L’ora della verità, con Johnny Depp, Forest Whitaker, Rockmond Dunbar, Neil Brown Jr., Xander Berkeley, Toby Huss.

Trama: Un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap. Un detective e un reporter indagano sugli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 18 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – F1 Gara: GP Brasile

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019

Su Sky Sport Uno stasera vanno in onda in replica le gare delle ATP Finale 2019 di tennis.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily – 1^TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno arriva un nuovo episodio di Best Bakery: pasticcerie d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI