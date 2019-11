Live non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 18 novembre 2019 su Canale 5

Torna anche stasera, lunedì 18 novembre 2019, Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso e in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Come ogni settimana, spazio a molto ospiti di vario genere, dai personaggi dello spettacolo ai cantanti, dal mondo del gossip agli esponenti politici.

La trasmissione, dopo il grande successo della passata edizione, dettato soprattutto dal clamore del caso Prati, in questa seconda stagione sta faticando dal punto di vista degli ascolti, tanto che Mediaset ha deciso di spostarlo dalla sua collocazione iniziale della domenica al lunedì.

Il format della trasmissione è quello consolidato da tempo: un elemento chiave sono le sfere, con la presenza di vari personaggi pronti a confrontarsi con l’ospite di turno, tra favorevoli e contrari, per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l’interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Ma quali sono le anticipazioni di questo lunedì, 18 novembre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Una puntata come sempre molto ricca di temi e ospiti quella di stasera. Tra i più attesi sicuramente Heather Parisi, la quale sarà in studio per la prima volta insieme a tutta la famiglia, vale a dire il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due gemelli.

La showgirl affronterà le temutissime sfere di Live, confrontandosi sul tema della maternità in età avanzata. All’interno delle sfere, come di consueto, personaggi famosi che diranno la propria sull’argomento, dividendosi tra favorevoli e contrari.

Non mancheranno, secondo le anticipazioni di oggi di Live Non la d’Urso, probabilmente nuove punzecchiature alla sua “nemica amatissima” Lorella Cuccarini. In una recente intervista, la showgirl che ora vive a Hong Kong ha dichiarato di provare “indifferenza” nei confronti della conduttrice de La vita in diretta.

Ad affrontare le cinque sfere anche due personaggi molto divisivi e spesso polemici come Vittorio Sgarbi, il noto critico d’arte, e il direttore di Libero Vittorio Feltri. Ci sarà sicuramente da divertirsi per quello che si prevede un infuocato confronto con le cinque sfere.

Nel corso della puntata di oggi, 18 novembre 2019, sarà presente anche Taylor Mega, dopo il divertente siparietto della scorsa settimana, in cui l’influencer era apparsa visibilmente alticcia. Taylor Mega spiegherà come sono andate realmente le cose.

E ancora spazio ad alcuni vip che si lamentano per le loro pensioni troppo basse. Infine tra gli ospiti della puntata di oggi di Live Non è la d’Urso, secondo le anticipazioni, anche Laura Desiree, star di Naked News il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste.

Appuntamento dunque stasera 18 novembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.