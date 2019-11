Laura Desiree, chi è la star di “Naked news” ospite a Live – Non è la d’Urso

Come ogni settimana anche stasera – lunedì 18 novembre 2019 – una parte della puntata di Live – Non è la d’Urso sarà dedicata ad argomenti provocanti e di provocatorio Laura Desiree, tra gli ospiti della serata, ha davvero moltissimo. La ragazza, infatti, è una conduttrice-spogliarellista di Naked News, il network canadese famoso perché le ragazze che annunciano le notizie si spogliano completamente.

In Italia Laura Desiree non è molto conosciuta, ma in Canada e in altre parti del mondo ha invece una grandissima popolarità. Dovuta anche e soprattutto alla sua procacità: capelli corti e biondi, labbra carnose e un fisico giunonico che non disdegna, come si può facilmente intuire, di mostrare.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera di Live

Ma chi è Laura Desiree? In attesa di vederla negli studi di Barbara d’Urso, diamo un’occhiata a quello che ha fatto finora nella sua carriera.

La carriera della conduttrice-spogliarellista

Secondo quanto scritto nella sua bio sul sito di Naked News, Laura Desiree ha avviato la sua carriera esibendosi come spogliarellista sui tavoli dei bar più “in” di New York. Oltre che come spogliarellista, la ragazza si è anche specializzata nelle performance di Burlesque.

A trasmetterle questa passione sono state la New York School of Burlesque e la sua guida, Miss Jo “Boobs” Weldon. Dopo questa esperienza, Laura Desiree è tornata a Toronto, sua città natale, dove ha continuato a deliziare tanti uomini con i suoi piccanti spettacoli, basati sull’erotismo, che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

Da lì, il passaggio alla televisione e a Naked News, di cui è uno dei volti più conosciuti. Stasera, anche il pubblico di Canale 5 potrà godere della sua presenza.

Tutti gli ospiti di stasera a Live

Potrebbero interessarti Anche Stasera tutto è possibile: oggi lo speciale con il meglio dell’ultima edizione del programma di Rai 2 Report: le anticipazioni della quinta puntata di stasera, 18 novembre 2019, su Rai 3 Live non è la d’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 18 novembre

Laura Desiree sui social: la sua pagina Instagram

La conduttrice-spogliarellista è molto seguita anche sui social network, dove non smette di postare sue foto ad alto contenuto erotico. Su Instagram, ad esempio, la ragazza è seguita da quasi 50mila follower.

Numero destinato a crescere e soprattutto ad arricchirsi di fan italiani, una volta che sarà stata in prima tv su Canale 5.

L’appuntamento con Laura Desiree e Live – Non è la d’Urso è per stasera, lunedì 18 novembre 2019, a partire dalle 21:20 su Canale 5.