Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Taylor Mega, Heather Parisi, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri

Tanti ospiti, come di consueto, all’interno della puntata di oggi di Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso, in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Spazio a temi diversi che si alternano nello studio di Barbarella, dalla musica al gossip, dalla cronaca allo spettacolo.

Inizialmente questa seconda edizione andava in onda di domenica, ma a causa degli ascolti non esaltanti Mediaset ha deciso di spostare la messa in onda al lunedì, una serata meno affollata.

Ma quali sono gli ospiti di questa sera, lunedì 18 novembre 2019? Di seguito le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Tanti ospiti di vario genere prenderanno parte al salotto di Live Non è la d’Urso di stasera su Canale 5. La trasmissione prevede una grande interazione tra il pubblico da casa e i personaggi presenti in trasmissione. Grazie al Live sentiment, infatti, gli spettatori possono scegliere il proprio preferito dando il “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Un altro degli elementi caratteristici sono le sfere di Live: alcuni degli ospiti si confrontano con cinque sfere, al cui interno si trovano dei personaggi pronti a dibattere sul tema. Le sfere rosse hanno idee contrarie a quelle dell’ospite, quelle verdi sono favorevoli. Si scatena così l’uno contro tutti.

Live Non è la d’Urso ospiti: Taylor Mega in studio

Dopo il siparietto della scorsa settimana, in cui era apparsa visibilmente alticcia nel corso del collegamento da Sharm El Sheik, scatenando l’ironia dei social, Taylor Mega arriva in studio per raccontare come sono andate realmente le cose.

Inizialmente l’influencer, in collegamento con Barbara d’Urso, aveva negato di essere ubriaca, ma poi un video di Striscia la Notizia aveva svelato il fuori onda: “Questa vodka è una merda. Mi gira la testa. Mi hai messo in paranoia per quelle quattro vodka”, dice Taylor Mega nel fuorionda che immortala il momento.

E ancora: “Non posso fare l’ubriaca. Ma tu ti rendo conto che io quando vado in onda sono peggio?! Sono tre volte peggio. Stavolta sono brilla”, si sente ancora nel video.

Live Non è la d’Urso ospiti: Heather Parisi insieme alla famiglia

Ad affrontare le cinque sfere di Live ci sarà nella puntata di oggi, 18 novembre 2019, Heather Parisi, che sarà in studio insieme al marito e ai loro figli. La showgirl, che ora vive a Hong Kong, si confronterà con gli “sferati” sul tema della maternità a 50 anni.

Non mancheranno poi le frecciatine a Lorella Cuccarini, dopo che recentemente la Parisi ha dichiarato di provare indifferenza nei confronti della conduttrice de La vita in diretta. La showgirl ha poi specificato sui social che “l’indifferenza è un atto di carità. Perché essere indifferenti significa tollerare i comportamenti degli altri, mentre essere tolleranti significa avere carità”.

Live Non è la d’Urso ospiti: Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri e Laura Desirèe

Due personaggi molto divisivi come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri affronteranno le cinque sfere di Live Non è la d’Urso. Con due personaggi così focosi, l’uno contro tutti sarà imperdibile. In studio tra gli ospiti di oggi anche Laura Desirèe, star di “Naked News”, il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste.

Infine alcuni vip si lamenteranno perché prendono pensioni troppo basse.

Live Non è la D’Urso vi aspetta in prima serata oggi, lunedì 18 novembre 2019, su Canale 5.