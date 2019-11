Taylor Mega ubriaca: il video in fuorionda di Striscia la notizia lo conferma

Taylor Mega ubriaca a Live – Non è la D’Urso: la prova in un video

Taylor Mega era ubriaca a Live – Non è la D’Urso: spunta un video di un fuorionda, diffuso da Striscia la Notizia, in cui appare evidente lo stato della giovane influencer. La puntata è andata in onda lo scorso 11 novembre, quando, in studio come a casa, tutti si erano insospettiti per l’atteggiamento della bella Taylor Mega.

In collegamento da Sharm El Sheik, l’influencer ha iniziato a balbettare suscitando un brusio in studio che presto si era trasformato in allusione concreta: “Tutto bene?”, ha chiesto insistente la padrona di casa Barbara D’Urso di fronte a una Taylor Mega in evidente difficoltà.

Lei ha cercato di negare tutto: “Sento male, in differita”, ha detto l’influencer per giustificarsi. Intanto però anche altri ospiti avevano detto a Taylor Mega che il suo modo di parlare era incomprensibile, alludendo al fatto che fosse ubriaca.

Un video diffuso dal tg satirico di Antonio Ricci conferma la versione negata dall’influencer: “Questa vodka è una merda. Mi gira la testa. Mi hai messo in paranoia per quelle quattro vodka”, dice Taylor Mega nel fuorionda che immortala il momento.

E ancora: “Non posso fare l’ubriaca. Ma tu ti rendo conto che io quando vado in onda sono peggio?! Sono tre volte peggio. Stavolta sono brilla”, si sente ancora nel video. E, in effetti, l’influencer era davvero ubriaca, a giudicare anche dal modo di muoversi un po’ scoordinato. A un certo punto nel video si vede addirittura la ragazza che sta per cadere dalla sedia. Insomma, quel bicchiere di troppo si è fatto sentire e Taylor Mega è tornata a far parlare di sé. Ancora.

