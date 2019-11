Taylor Mega mostra la sua cellulite “Ce l’ho pure io, pace!”

Taylor Mega non ha paura di mettere in mostra la sua cellulite. Ieri, mercoledì 13 novembre, l’influencer friulana ha pubblicato un video fra le sue storie di Instagram dove gioca a calcio. L’influencer indossa un costume e sono evidenti alcuni lividi sulle cosce e, soprattutto, la cellulite sul suo lato b.

Molti dei suoi follower devono averle scritto in privato, criticandola e facendole notare che nel video si vedeva la cellulite. La replica dell’influencer, nota per non avere peli sulla lingua, ha spiazzato tutti: “Ragazze, io li vedo i video prima di postarli – ha detto Taylor in un’altra storia – se lascio la cellulite è perché sti c**zi!”. E poi continua “Mi alleno, mangio sano, e se ho la cellulite… pace! Che devo fa’!”

Taylor Mega è un’assidua frequentatrice della palestra e cura molto il suo aspetto fisico: nonostante ciò, come tutti, ha dei difetti. In passato, in realtà, l’influencer ha anche fatto ricorso alla chirurgia plastica e labbra e seno di Taylor hanno subito dei ritocchi. Ma nessuno è perfetto, nemmeno attraverso la chirurgia.

Nessun problema, quindi, a mostrarsi in tutta la sua naturalezza. E a chi le fa notare “Taylor ti si vedono i lividi!” lei risponde “E quindi?”.

In altre occasioni, ammette, lei stessa cerca di nascondere i suoi difetti: “È chiaro che per i post del profilo cerco di assumere posizioni dove non mi si vedono proprio i buchi. Però – continua – se cammino e assumo certe posizioni (la cellulite, ndr) ce l’ho pure io”.

Taylor Mega, che su Instagram vanta più di due milioni di followers, ha dato una grande dimostrazione di accettazione del proprio corpo. Un bel messaggio da parte della 26enne friulana che ha concluso “Ragazze, siamo donne, oltre le gambe c’è di più”.

Il messaggio positivo non può che far piacere a chi la segue come modello da imitare. Le “taylorine” – come lei stessa chiama i suoi followers – di sicuro apprezzeranno.

