Taylor Mega si mostra da ragazzina: “A 16 anni, quando ancora non ero rifatta”

Taylor Mega si mostra quando era ancora una ragazzina (senza chirurgia plastica)

Taylor Mega ha pubblicato su Instagram degli scatti in cui era appena una ragazzina: l’influencer posta una foto a 16 anni, quando ancora non era finita sotto i ferri del chirurgo plastico.

“Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine”, precisa l’influencer, oggi 25 anni e 2,1 milioni di follower su Instagram.

Lei, d’altronde, non ha mai negato di aver fatto ricorso in più occasioni ai famosi ritocchini. Da ragazzina Taylor Mega era bellissima, a un certo punto però ha deciso di concedersi qualche piccolo ritocco. È la stessa influencer a spiegare il perché di questa scelta: “A 15 anni ero bellissima. Poi ho attraversato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo. A 19 ero di nuovo un fiorellino. A 20 carina, poi 23 con labbra più gonfie e dopo aver imparato a truccarmi e a prendermi più cura di me sono migliorata parecchio”.

La cura di sé, per Taylor Mega, passa anche dal chirurgo plastico. E non è un problema per l’influencer ammetterlo. Sa bene, infatti, che certi “ritocchini” sono piuttosto evidenti. Non solo le labbra – palesemente rifatte – ma anche il seno. Anzi, pare proprio che per questa operazione, Taylor Mega abbia fatto ricorso per ben due volte al chirurgo: ““perché il primo chirurgo aveva sbagliato l’intervento ed era diventato asimmetrico”.

Bellissima ieri e oggi, Taylor Mega è amata da tantissimi per il suo fisico pazzesco, ma a colpire di lei è anche la sua spontaneità e il suo essere così schietta. Tanti dei suoi follower, infatti, sono perdutamente innamorati dello spirito libero e ribelle dell’ex naufraga.

