Vittorio Feltri paragona Greta Thunberg a Hitler o a Stalin

Vittorio Feltri ha paragonato Greta Thunberg a Hitler o a Stalin

Greta Thunberg come Hitler o Stalin. Vittorio Feltri se la prende di nuovo con Greta Thunberg e con i “gretini“, i milioni di studenti che oggi, 27 settembre, in tutto il mondo sono scesi in piazza per la terza volta in occasione del Friday for future.

L’editorialista di Libero si scaglia contro l’attivista 16enne per il clima, oggi più che mai protagonista. E gli insulti sono sempre più pesanti. Questa volta Feltri paragona Greta Thunberg a Iosif Stalin e Adolf Hitler.

Il confronto tra la paladina del movimento ambientalista Fridays for future e i due dittatori è stato giudicato dagli utenti Twitter del tutto fuori luogo.

“La vocazione delle masse – scrive Feltri sul social – è da sempre quella di dare retta ai pazzi, meglio se criminali come Stalin e Hitler. Quindi non stupiamoci se oggi ha molto seguito una ragazzina goffa che ha finito a malapena la terza media”.

Massimo Cacciari contro Greta Thunberg: “Se affrontiamo i problemi come lei siamo fritti. Meglio stare in aula con gli scienziati”

Feltri: “Non mi interessa il clima, mi interessa solo la f**a”

Feltri rincara la dose su Greta Thumberg: “Adolescente racchia che porta pure sfiga”

Potrebbero interessarti “Right Here, Right Now”: il discorso di Greta Thunberg al vertice Onu si trasforma nella canzone di Fatboy Slim | VIDEO Massimo Cacciari contro Greta Thunberg: “Se affrontiamo i problemi come lei siamo fritti. Meglio stare in aula con gli scienziati” Sciopero globale sul clima, il nuovo murale di Tvboy a Barcellona: Greta Thunberg e Donald Trump in “David & Goliath”

“Continua a strillare perché il pianeta si scalda. Stupidina”: dopo Nadia Toffa, è Vittorio Feltri a prendere in giro Greta

Friday for future: milioni di studenti in tutto il mondo in piazza per il terzo sciopero globale per il clima