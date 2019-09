Friday for future: migliaia di studenti in tutto il mondo in piazza per il terzo sciopero globale per il clima

Il gran giorno del terzo sciopero globale per il clima è arrivato: oggi, 27 settembre 2019 milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per la terza volta in occasione del Friday for future.

Gli scioperi per il clima, nati nell’estate 2018 su iniziativa di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese ormai nota in tutto il mondo, hanno ormai raggiunto tutte le città del pianeta. Oggi, contemporaneamente in migliaia di città, milioni di manifestanti sfilano per chiedere ai governi un’azione concreta e tempestiva contro i cambiamenti climatici.

Anche in Italia sono tantissimi i cortei organizzati in occasione dello sciopero per il clima del 27 settembre 2019. Qui abbiamo raccolto tutte le informazioni su orari e percorsi nelle città di Roma e Milano.

Lo sciopero per il clima di venerdì 27 settembre arriva come conclusione di una settimana di mobilitazioni per il clima, a cavallo della 74esima Assemblea delle Nazioni Unite, durante la quale ha preso la parola anche Greta Thunberg, con un duro e appassionato discorso di accusa ai paesi che hanno rubato il futuro alle nuove generazioni:

Qui tutti gli scioperi previsti in Italia e nel mondo per venerdì 27 settembre 2019:



• Il messaggio di Greta Thunberg agli haters: “Non capisco perché gli adulti preferiscano deriderci invece di lottare con noi”

Potrebbero interessarti Plastic free, Di Maio a New York compra le borracce dell’Onu Friday for future, lo sciopero per il clima di venerdì 27 settembre Sciopero globale del clima: tutti gli slogan e le frasi di Greta Thunberg