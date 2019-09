Friday for future Milano: lo sciopero globale per il clima. Orario, percorso del corteo e bus

Anche Milano ospiterà il terzo sciopero globale per il clima in occasione del Friday for future di venerdì 27 settembre 2019. Migliaia di studenti sono attesi nelle vie del capoluogo lombardo per la mobilitazione mondiale per la crisi climatica e ambientale. Lo sciopero inizia alle ore 9.30 da piazza Cairoli, nei pressi del Castello sforzesco, per poi concludersi intorno alle 12.30 a piazza Duomo.

Gli studenti milanesi che partecipano alla manifestazione, così come quelli di tutta Italia, sono giustificati dall’assenza a scuola, come annunciato dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

La partecipazione all’evento è aperta non solo agli studenti, ma a chiunque chieda un’azione concreta dei governi sulla grave crisi ambientale dei nostri tempi.

Il percorso – Il corteo degli studenti in sciopero per il clima a Milano inizia da Piazza Cairoli e segue questo percorso: Foro Buonaparte, Viale Gadio, Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Caserma Montello, Piazzale Baiamonti, via Volta, viale Crispi, Porta Nuova, Piazzale Clotilde, Viale Monte Santo, piazza della Repubblica, Via Tarchetti, via Manin, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo. A piazzale Baiamonti, verrà simbolicamente piantato un albero all’interno di un’area verde del comune.

Qui la mappa con il percorso nella città di Milano, pubblicata dalla pagina Instagram del gruppo Friday for future Milano:

Venerdì 27 settembre è previsto uno sciopero Atm, l’azienda dei trasporti milanese. Gli organizzatori dell’evento di Friday For Future Milano hanno fatto sapere che il sindacato che ha indetto lo sciopero Atm è molto piccolo, per cui sono stati garantiti la maggior parte dei mezzi di superficie e le metropolitane. I trasporti funzioneranno senza problemi sino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Si attendono circa 50mila partecipanti. Nei primi due scioperi globali per il clima, il 15 marzo e il 24 maggio 2019, il numero dei manifestanti raggiunse le 30mila presenze.

Qui di seguito invece la mappa di tutti i cortei nelle città italiane e nel resto del mondo:



