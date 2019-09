Friday for future: lo sciopero globale per il clima a Roma. Orari e percorso del corteo

Anche Roma si mobilita per il clima: venerdì 27 settembre 2019 si tiene il terzo sciopero globale per il clima, il Friday for future. La Capitale ospiterà un grosso corteo a cui parteciperanno migliaia di studenti. La protesta nata dall’iniziativa di Greta Thunberg ha già mobilitato migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo in occasione dei primi due scioperi globali. La manifestazione di venerdì 27 settembre si preannuncia enorme. Anche il governo ha dato la sua “benedizione” alla protesta, con il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti che ha mandato una circolare a tutte le scuole italiane, per chiedere che vengano giustificate le assenze degli studenti che partecipano al Friday for future.

Ma quali sono gli orari e il percorso dello sciopero per il clima a Roma?

Il corteo parte alle 10 da piazza della Repubblica e si conclude intorno alle 13.30 a piazza Madonna di Loreto, tra piazza Venezia e la fine di viale dei Fori Imperiali.

“Stiamo preparando più di mille green band da portare in piazza e distribuire ai manifestanti come simbolo di ribellione, dacci una mano e porta anche tu dei green band e aiutaci a distribuirli”, si legge sulla pagina Facebook dell’evento.

“In milioni usciremo dalle nostre case e dai nostri posti di lavoro per unirci ai giovani in marcia nelle strade per il Climate Strike. Chiederemo la fine dell’era dei combustibili fossili, e di intraprendere azioni urgenti allo scopo di scongiurare il collasso climatico. La crisi climatica è un’emergenza. Dobbiamo agire di conseguenza e mostrare ai politici quante persone, in tutto il mondo, non hanno più intenzione di stare a guardare”, dice Friday for future Roma.

Friday for future Roma: percorso del corteo e bus deviati

Sul sito di Muoversi a Roma è possibile conoscere il percorso del corteo del Friday for future e le linee dei bus che saranno deviati per tutta la durata dello sciopero per il clima.

Il percorso – I manifestanti si incontrano alle ore 10 a piazza della Repubblica, per poi sfilare lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci, e via dei Fori Imperiali. Il termine del corteo è previsto a piazza Madonna di Loreto, adiacente a piazza Venezia.

I bus deviati – In base all’esigenza della viabilità sono possibili rallentamenti o deviazioni per 25 linee del trasporto pubblico: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 916. Altre 16 linee potrebbero essere deviate nel caso di ulteriori chiusure al traffico in piazza Venezia, via del Corso, via del Teatro Marcello, via Cesare Battisti e via del Plebiscito.

