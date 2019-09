Greta Thunberg: “Non capisco perché gli adulti preferiscano deriderci invece di lottare con noi”

Greta Thunberg, dopo le polemiche successive al suo discorso al summit sul clima dell’Onu a New York, ha commentato dalla barca a vela su cui sta viaggiando verso l’Europa con un lungo post sulle sue pagine social.

La giovane attivista ha risvegliato una protesta giovanile contro l’inattività dei governi sul riscaldamento globale ha lanciato un messaggio agli adulti che ancora non si sono resi conto dell’importanza globale di questo movimento: “Onestamente, non capisco perché gli adulti scelgano di passare il loro tempo a deridere e minacciare i teenager e i bambini per aver scelto di promuovere la scienza, quando invece potrebbero fare qualcosa di buono. Immagino che semplicemente si sentano molto intimiditi da noi. Ma il mondo si sta svegliando. Ci vediamo venerdì nelle piazze!”.

Il messaggio di Greta contro gli haters

“Come magari avete notato, gli haters sono più attivi che mai – si scagliano contro di me, i miei sguardi, i miei vestiti, il mio comportamento e le mie differenze”, scrive Greta.

Poi l’attivista continua: “Tirano fuori ogni bugia e teoria del complotto immaginabile. Sembra siano disposti a oltrepassare ogni limite per distogliere l’attenzione, poiché vogliono disperatamente evitare di parlare della crisi climatica ed ecologica. Essere diversi non è una malattia, e l’attuale e migliore informazione scientifica disponibile non è un’opinione – sono fatti”.

Lo sciopero studentesco globale per il clima, che si inserisce nella più ampia protesta dei #FridaysForFuture, è previsto per venerdì 27 settembre in tutte le più grandi città del mondo.

Potrebbero interessarti Dopo lo scoiattolo che annusa i fiori, ecco quello che gioca a scacchi: la foto è virale Voi che sfottete Greta mentre il Monte Bianco si scioglie (di G. Cavalli) L’accusa di Greta Thunberg al vertice Onu, l’indifferenza di Donald Trump e altre storie

Il discorso davanti all’Onu: il video

> Greta Thunberg e il discorso al vertice Onu sul clima: “Come osate? Mi avete rubato sogni e adolescenza”

> Summit Onu sul clima: i risultati dell’incontro. Emissioni zero entro il 2050 per 66 paesi e la Russia ratifica l’accordo di Parigi