Lancia Ypsilon 2024: la nuova elettrica italiana sta arrivando

La Nuova Lancia Ypsilon segna una svolta significativa nel segmento e nella concezione di auto italiana. Infatti stiamo parlando di uno dei modelli più rappresentativi e storici della nostra tradizione automobilistica, che quest’anno si rinnova con una proposta completamente elettrica al fine di abbracciare la svolta zero emissioni che via via prende sempre più piede. Ricordiamo, però, che è anche disponibile la versione ibrida.

Intanto, secondo un annuncio ufficiale dell’Amministratore Delegato Luca Napolitano, il media drive ufficiale dell’auto per la stampa avverrà alla fine di Maggio all’OGR di Torino.

Nell’attesa, vediamo cosa sappiamo e quali sono i prezzi ufficiali della Nuova Lancia Ypsilon 2024.

Una prima occhiata sulla Nuova Lancia Ypsilon 2024

A una prima occhiata sulla Nuova Ypsilon 2024 ci ritroviamo davanti un design rinnovato, che eppure mantiene l’eleganza per cui è riconoscibile e apprezzabile.

Esterni

La silhouette è quella tipica delle hatchback, che però posteriormente culmina in linee spigolose. Un altro aspetto inedito del retro è la posizione dello Scudo, collocato a poca distanza dal taglio spiovente del posteriore appena descritto. Infine, la stessa scelta estetica, si riflette sui gruppi ottici taglienti e affilati. Il tutto conferisce un aspetto elegante e moderno, che sembra comunicare a gran voce l’innovazione tecnologica interna.

Ma è davanti che la Nuova Lancia Ypsilon ci sorprende di più. Infatti la parte anteriore è quella che esteticamente segna un maggiore distacco con la tradizione. Non c’è più la grande mascherina distintiva. A “sostituirla” in qualche modo c’è una lunga linea curva orizzontale che prende gran parte della facciata e sotto una breve linea dritta centrale. Questa composizione, armonizzata ai gruppi ottici, sembra richiamare una lettera Y dilatata e impressa nell’auto dal movimento e dall’attrito con l’aria.

A concludere, la scritta frontale “ypsilon” a sostituire il logo si allinea alle scelte estetiche dei brand d’alta fascia. Una soluzione di design senza dubbio interessante.

Interni

Dentro troviamo lusso ed eleganza.

I sedili sono davvero comodi, rivestiti di materiali d’alta qualità, dando la sensazione di essere in un salotto in movimento. Il comfort è assicurato, anche grazie all’avvolgente continuità tra il rivestimento della plancia e quello delle portiere.

Infine, abbiamo un sistema di infotainment che, oltre alla navigazione e alla connettività, integra le funzioni di illuminazione, di climatizzazione e audio. Una soluzione elegante, essenziale e che favorisce notevolmente la fruibilità, influendo in maniera positiva e con un certo impatto sull’esperienza di guida complessiva.

Allestimenti, colori e prezzi della Nuova Lancia Ypsilon 2024

Gli allestimenti che ci sono stati comunicati sono: Ypsilon, LX e Cassina. Quest’ultimo presenta delle scelte estetiche sviluppate in collaborazione con la rinomata azienda di soluzioni di design interni.

Per i primi due allestimenti, uniti a delle opzioni bicolore unitamente al tettuccio nero, sono disponibili i seguenti colori: Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada e Oro.

Il prezzo di listino annunciato parte da 24.900 euro, ma questo vale per la ibrida.