Il ruolo dei carburanti alternativi nella nautica: la conferenza allo Yacht Club de Monaco

“Carburanti alternativi e tecnologie avanzate per la nautica da diporto” è stata una delle conferenze principali tenutesi allo Yacht Club de Monaco durante la Monaco Energy Boat Challenge, con l’obiettivo di delineare il futuro della nautica da diporto. Sotto l’iniziativa Monaco Capital of Advanced Yachting, la conferenza ha esplorato la consapevolezza tecnologica nell’industria marittima, concentrandosi su combustibili alternativi e tecnologie avanzate.

Tra i temi discussi, il ruolo del metanolo come potenziale soluzione per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nell’industria nautica è stato particolarmente rilevante. Bernhard Urban, responsabile dello sviluppo e dell’innovazione di Lurssen, ha dichiarato: “Abbiamo esaminato vari tipi di carburanti alternativi, considerando criteri come la densità energetica e la sicurezza. Il metanolo è promettente per la sua densità energetica e facilità di gestione, contrariamente all’idrogeno, che richiede serbatoi ingombranti. Molti produttori di motori stanno ora sviluppando propulsori adatti al metanolo”.

Paolo Bertetti, vice president Technical and R&D di Sanlorenzo, ha aggiunto: “Dobbiamo collaborare con cantieri, partner tecnici, armatori ed equipaggi. Sono necessari carburanti disponibili nei porti e normative rapide da parte delle autorità”.

La conferenza ha inoltre esplorato l’uso dell’energia nucleare nel settore nautico. Ronno Schouten, specialista senior di Feadship, ha spiegato: “È tecnicamente possibile avere un reattore nucleare a bordo di uno yacht, ma l’efficacia resta da valutare. Per ora, sembra più pratico avere reattori nucleari a riva o su piattaforme galleggianti, soprattutto considerando l’uso limitato degli yacht durante l’anno”.

Per affrontare la sostenibilità, è fondamentale misurare le emissioni. Natalie Quevert, responsabile del progetto Sea Index, ha annunciato: “Abbiamo sviluppato una nuova metodologia con la società di classificazione marittima Rina per calcolare le emissioni di CO2 basata sulla scelta del carburante. Questa metodologia, che sarà presto disponibile sul nostro sito web, può considerare i biocarburanti e diverse concentrazioni di questi, offrendo un approccio a prova di futuro”.

La Monaco Energy Boat Challenge continua a essere una piattaforma cruciale per discutere e promuovere innovazioni sostenibili nella nautica da diporto, cercando soluzioni che combinino tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente.