È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 7 marzo, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 7 marzo, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Giornalisti origliati. Dossieraggi su politici e imprenditori. Servizi Segreti contro magistrati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla spy story all’italiana.

“Il Governo ha commesso un’arroganza dopo l’altra verso il Deep State. I camerati di Giorgia non hanno capito che quello è un mondo né di destra né di sinistra. Gli esecutivi passano ma gli apparati restano”. A TPI parla Roberto D’Agostino.

E ancora, Luigi Bisignani in un’intervista rivela che cosa sta succedendo all’interno dei servizi segreti: “Oggi c’è scarsa collaborazione tra pezzi importanti dello Stato. Le scadenze ravvicinate di più incarichi hanno favorito le contrapposizioni nell’intelligence. Dove si annidano più anime, che risentono anche delle tensioni politiche a destra e sinistra e dell’instabilità internazionale”.

I nostri dati sono davvero al sicuro? Lo abbiamo chiesto a Luca Bolognini, presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy: “Gli smartphone sono una porta d’ingresso nella vita privata dell’utente. I sistemi cifrati non bastano a proteggerci. Il confine tra sicurezza nazionale e diritto alla riservatezza va regolato in Costituzione”.

Fondata come start-up da un gruppo di veterani dell’intelligence militare di Israele, l’azienda al centro dello scandalo spionaggio è guidata dall’ex comandante di un’unità d’élite dell’Idf e tra gli investitori conta l’ex premier Barak. Ora però è nel mirino di un fondo Usa. Ecco chi c’è dietro Paragon.

Meloni prometteva sostegni alla natalità. Ma nel Lazio governato dalla destra, l’Ospedale San Giovanni di Roma, che dipende dalla Regione, mette fine al nido aziendale. Il motivo è paradossale: l’immobile va ristrutturato per il Recovery. La vicenda finisce in Parlamento.

Infine un approfondimento sulla rete di Trump in Medio Oriente. Dall’Oman all’Arabia Saudita. Da Israele agli Emirati. Ecco tutti gli interessi della dinastia del presidente Usa dal Mediterraneo all’Oceano indiano. E cosa c’entra Gaza.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.