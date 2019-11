Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma: trama, cast e streaming

Questa sera, 18 novembre 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma. Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, questo il titolo originale, è un film del 2006, diretto da Gore Verbinski, sequel di La maledizione della prima luna (2003) e secondo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma: la trama in breve

Il giorno del loro matrimonio, Will Turner ed Elizabeth Swann vengono arrestati da Lord Cutler Beckett per aver aiutato il Capitano Jack Sparrow a fuggire. Lord Beckett concederà il perdono a Will soltanto se riuscirà a recuperare la bussola magica di Sparrow. Intanto, Jack Sparrow fugge da una prigione turca dopo aver ottenuto le informazioni che gli servivano, ovvero il disegno di una chiave.

Quella sera stessa, Jack riceve la visita di “Sputafuoco” Bill Turner, ora appartenente alla ciurma dell’Olandese Volante, nave capitanata dal temibile Davy Jones. Tredici anni prima, infatti, Jones recuperò dal fondo del mare la Perla Nera, nominando Jack capitano della stessa. Ora, in cambio di quel favore, Jack dovrà unirsi alla ciurma di Jones oppure essere trascinato negli abissi dal mostruoso Kraken.

Dopo essere fuggiti, Jack e la sua ciurma incontrano la sacerdotessa vudù Tia Dalma, che rivela loro che Jones custodisce il suo cuore pulsante nel Forziere Fantasma e che è lo stesso Jones a custodire la chiave per aprire tale forziere. Rintracciata l’Olandese Volante, Will si accorda con Jack per prendere la chiave e scambiarla con la bussola, ma viene catturato e annesso nella ciurma dell’Olandese.

A bordo dell’Olandese Volante, Will incontra suo padre, Sputafuoco Bill, che lo aiuta a rubare la chiave. Le ciurme dell’Olandese e della Perla arrivano presso l’Isla Cruces dove si trova il Forziere Fantasma. Qui si innesca un conflitto tra Jack, Will e Norrington in quanto ognuno vuole il forziere.

Jack, a questo punto, rivela il suo inganno a Davy Jones, tentando di costringerlo a lasciare stare sia lui che la sua ciurma e minacciandolo di pugnalare il suo cuore; furioso, Jones evoca il Kraken e lo scatena contro la Perla. Il Kraken uccide Jack e trascina quest’ultimo e la Perla Nera nello scrigno di Davy Jones, in quanto Sparrow non ha voluto saldare il suo debito con lo stesso Jones. Intanto, Jones scopre che il suo cuore è stato trafugato. Norrington raggiunge Beckett e gli offre il cuore di Jones.

La ciurma della Perla Nera trova rifugio da Tia Dalma, dove ha luogo il funerale di Jack Sparrow. Tia Dalma rivela che Jack può essere riportato in vita poiché è tenuto prigioniero sia anima che corpo nello Scrigno di Davy Jones come sorta di fantasma vivente e che potrà tornare ad essere reale solo se verrà estratto dalla Terra dei Morti. Così tutti decidono di riportare in vita Jack mentre Tia Dalma presenta loro il capitano che li guiderà nell’impresa: Hector Barbossa.

Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma: il cast del film

Di seguito i principali attori (con i rispettivi ruoli) del secondo capitolo della saga Pirati dei Caraibi:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Orlando Bloom: Will Turner

Keira Knightley: Elizabeth Swann

Bill Nighy: Davy Jones

Stellan Skarsgård: Sputafuoco Bill Turner

Jack Davenport: James Norrington

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Jonathan Pryce: Weatherby Swann

Lee Arenberg: Pintel

Mackenzie Crook: Ragetti

Tom Hollander: Cutler Beckett

David Schofield: Ian Mercer

Naomie Harris: Tia Dalma

Martin Klebba: Marty

David Bailie: Cotton

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma: dove vederlo in streaming

Oltre che su Italia 1 il film è visibile in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.