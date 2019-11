L’account bancario del conduttore di Report, il giornalista Sigfrido Ranucci, ha subito un attacco hacker. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Adnkronos, la violazione riguarderebbe i profili delle utenze aziendali, numeri di telefono, mail, indirizzo di casa e informazioni sensibili.

La violazione sarebbe stata commessa da “un hacker operante in un Paese dell’Est europeo”, scrivono in una nota Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana, ndr) e Usigrai (Unione sindacale giornalisti Rai, ndr).

“Elementi preoccupanti – aggiungono anche Fnsi e Usigrai – che appaiono ancora più inquietanti se collegati alle polemiche e alle minacce ricevute dalla redazione di Report, dopo le documentate inchieste relative proprio alle fabbriche dell’odio e alle multinazionali delle fake news che, non casualmente, hanno la loro sede anche nei Paesi dell’Est”.

Con l’hackeraggio dell’account bancario di Ranucci, i pirata informatici hanno ottenuto l’accesso alla sua mail dove potrebbero trovare informazioni delicate, dettagli delle fonti delle inchieste, file, copioni e altri dati sensibili.

“Sono in corso degli approfondimenti e siamo in contatto con la polizia postale. Prenderemo contatti anche con Unicredit – ha dichiarato all’Adnkronos il Responsabile Security della Rai – Ci siamo attivati per capire cosa sia accaduto e dare supporto a Sigfrido Ranucci”.

Il conto bancario hackerato era stato aperto dal giornalista nel 2015 secondo quanto appreso non ci sarebbe stata nessuna sottrazione di denaro e l’operazione di hackeraggio non si riferirebbe al data breach che ha colpito la banca in questione tempo fa. Sono in corso approfondimenti sulla vicenda.

