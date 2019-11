Anche Stasera tutto è possibile: lo speciale con il meglio dello show di Rai 2 | Ospiti

Dopo ben nove puntate, il pubblico di Rai 2 non si è ancora stancato: per questo motivo oggi, lunedì 18 novembre 2019, sulla seconda rete di viale Mazzini va in onda lo speciale Anche Stasera tutto è possibile, con il meglio dell’ultima edizione dell’ormai celebre programma condotto da Stefano De Martino.

Tanti ospiti e soprattutto tante risate per un comedy game che ha riscosso quest’anno un grande successo di pubblico, con ascolti tv al di sopra di ogni aspettativa. Basti pensare che nei programmi originari della Rai, Stasera tutto è possibile doveva essere trasmesso per sei settimane. Alla fine, le puntate sono diventate nove, più lo speciale di stasera con “il meglio di”. Un successo vero e proprio.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Così, anche oggi il pubblico di Rai 2 potrà tornare a ridere fino alle lacrime durante le repliche dei vari giochi che come sempre non prevedono un vincitore o un montepremi. L’unico obiettivo, facilmente raggiungibile grazie agli ospiti e ai giochi previsti dalla trasmissione, è quello di divertire il pubblico da casa.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

In attesa della puntata di stasera, che proporrà una carrellata dei vari giochi del programma, vediamo tutti gli ospiti che hanno calcato il palco dell’Auditorium Rai di Napoli in questa stagione di Stasera tutto è possibile.

Anche stasera tutto è possibile | Simona Ventura

Per lei non c’è bisogno di presentazioni. Simona Ventura è una delle regine indiscusse della televisione italiana, protagonista negli ultimi vent’anni di una lunghissima serie di trasmissioni, sia sulla Rai che sui canali Mediaset. In questa stagione televisiva è approdata nuovamente in Rai, dopo un periodo decisamente buio a Mediaset. Ed è tornata a occuparsi di sport. È sua infatti la striscia domenicale di Rai 2, “La domenica Ventura”, che ha esordito con buoni ascolti e un ottimo apprezzamento sui social network.

Mago Forest

Anche il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, è uno dei volti più noti della tv italiana. Dagli anni all’estero, tra Londra e Parigi (dove nasce il suo personaggio) al successo in Italia a Zelig, il passo è stato breve. Nell’ultima stagione televisiva, Forest è stato al timone di un programma tutto suo, Mai dire talk, in compagnia della Gialappa’s Band, che però non ha soddisfatto appieno le aspettative di Mediaset.

Biagio Izzo

Maestro della commedia all’italiana, Biagio Izzo è stato protagonista di una lunghissima serie di film divertenti. Dagli inizi a Napoli fino al successo dei cinepanettoni accanto a Boldi e De Sica, al centro della carriera di Izzo c’è sempre stata la risata. Nell’ultima stagione, Izzo era ospite fisso a Made in Sud, programma comico di Rai 2 condotto proprio da Stefano De Martino.

Francesco Paolantoni

Francesco Polantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud. Ma prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Anche stasera tutto è possibile | Raul Cremona

Un altro volto noto della comicità italiana, Raul Cremona, ha fatto parte del cast di Stasera tutto è possibile. Sono suoi infatti alcuni personaggi che hanno fatto ridere milioni di italiani: il Mago Oronzo e Silvano il mago di Milano. Divenuto famoso grazie ai suoi ruoli a Zelig, Cremona ha saputo ritagliarsi uno spazio originale e tutto suo nel mondo dello spettacolo, grazie alle sue doti di illusionista.

Ariadna Romero

Negli ultimi tempi, Ariadna Romero è tornata nella televisione italiana grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi: la bellissima showgirl di origini cubane è pronta adesso a mettersi in gioco anche nella prima puntata dello show di Rai 2. Agli inizi della sua carriera Ariadna Romero faceva parte del cast di “Quelli che il calcio”.

The Jackal

I The Jackal sono un celebre collettivo satirico napoletano, composto da diversi membri tra registi, attori, scenografi, grafici e produttori e diventato famoso grazie al web. Celeberrimi ormai i video satirici dei The Jackal, dalla web serie “Lost in Google” fino alla parodia “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, visti e conosciuti in tutta Italia.

Le Donatella

Non hanno bisogno di presentazioni Le Donatella: le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, infatti, negli ultimi anni hanno aumentato a dismisura la loro popolarità, cresciuta di pari passo con la loro presenza in televisione. Nate come cantanti, Le Donatella sono diventate nel tempo influencer e personaggi tv, grazie anche alla loro partecipazione a una serie di reality show: da X Factor 2012 (esordio televisivo e musicale delle due) a L’Isola dei Famosi 2015 (che hanno vinto), da Dance Dance Dance 2018 al Grande Fratello Vip 2018. Recentemente sono state nel cast di All Together Now. Silvia Provvedi ha fatto molto discutere per la sua tormentata relazione con Fabrizio Corona, durata anche nel periodo in cui l’ex fotografo dei vip è stato in carcere, e finita nell’estate 2018.

Ricky Memphis

Ricky Memphis è uno degli attori romani più conosciuti in Italia. Il pubblico, infatti, ha imparato a conoscere la sua poliedricità, dal momento che nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto ruoli drammatici, comici e thriller. Nato sul palco del Maurizio Costanzo Show, Memphis ha raggiunto la grande popolarità grazie a fiction come “Palermo Milano – Solo andata”, “Milano Palermo – Il ritorno” e soprattutto “Distretto di polizia”. In tempi più recenti, celebri le sue interpretazioni in commedie come “Immaturi”, “Mai Stati Uniti” e “Sconnessi”.

Valeria Graci

Anche Valeria Graci è nata televisivamente nel mondo della comicità. La grande popolarità è arrivata per lei già nei primi anni Duemila, quando insieme a Katia Follesa ha formato il duo comico Katia&Valeria. Le due, infatti, facevano parte del cast di Zelig. Separatasi da Katia Follesa nel 2012, Valeria Graci ha continuato nel mondo della comicità, entrando a far parte del cast di Made in Sud, ma avendo anche ruoli in programmi come Striscia La Notizia e Paperissima Sprint. In tempi più recenti, accanto ai ruoli comici, ha affiancato una carriera da conduttrice su Rai 1 nel programma “Io e te”.

Anche stasera tutto è possibile | Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande è un attore, sceneggiatore e regista originario di Napoli. Nato artisticamente in teatro (è figlio di Antonio Casagrande, che faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo), l’attore è divenuto celebre grazie al sodalizio con l’amico e collega Vincenzo Salemme. Negli anni, ha preso parte a tantissime commedie campioni d’incassi e si è specializzato anche dietro alla macchina da presa.

Antonio Giuliani

Antonio Giuliani è un attore e comico romano, nato e cresciuto nel quartiere di Primavalle. La sua carriera inizia sulla Rai, ma è a Mediaset che raggiunge la grande fama, soprattutto da quando, nei primi anni 2000, entra a far parte del cast fisso de “La sai l’ultima?”. Negli anni si è specializzato anche come attore, in alcune fiction di successo, e anche come regista.

Mariano Bruno

Chi è Mariano Bruno? Si tratta di un attore e comico napoletano, classe 1979. Ha partecipato a trasmissioni popolari come Made in Sud nel 2009, nei panni di monologhista dei Fratelli Pezzella. Tra gli altri personaggi più celebri che ha interpretato, quelli di Pigromen, la mucca di Caserta, il toro di Castellamare, Rossano ed altri ancora. Nel 2013 Mariano Bruno ha preso parte al cast del film di Alessandro Siani Il principe abusivo e a Colpi di fortuna di Neri Parenti.

Nunzia De Girolamo

Tra gli ospiti di questa stagione di Stasera tutto è possibile c’è stata anche Nunzia De Girolamo. Classe 1975, ha maturato diverse esperienze politiche, soprattutto in Forza Italia e, in precedenza, con Il Popolo della Libertà e il Nuovo Centrodestra. Dall’aprile 2013 al gennaio 2014 ha ricoperto la carica di ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali durante il Governo Letta. Con il tempo si è avvicinata al mondo dello spettacolo e della televisione. Nunzia De Girolamo è infatti spesso ospite della trasmissione di Giletti Non è l’Arena e ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Sergio Friscia

Attore e conduttore tv, Sergio Friscia è nato a Palermo nel 1971. Inizia la sua carriera come dj e animatore turistico, oltre che conducendo trasmissioni comiche in alcune emittenti locali siciliane. Nel 1997 arriva il primo grande successo di pubblico grazie al programma di Rai 2 Macao. Partecipa a diverse fiction di successo come Il capo dei capi e Squadra Antimafia. Per diversi anni è tra i conduttori della trasmissione di Michele Guardì Mezzogiorno in famiglia. Nel 2016 ha condotto l’anteprima del Festival di Sanremo. Ha preso parte a diversi film di successo come Il professor cenerentolo di Pieraccioni e L’ora legale di Ficarra e Picone.

Anche stasera tutto è possibile | Lisa Fusco

La subrettina, come tutti la conoscono, è nata a Napoli nel 1978. Lisa Fusco ha partecipato a varie trasmissioni di successo come L’Isola dei famosi 5, Quelli che il calcio, il Grande Fratello Vip 3 e Ciao Darwin. Ha recitato inoltre in alcuni film come Una donna per la vita e nella celebre soap Un posto al sole d’estate, nel 2008.

Mercedesz Henger

Figlia di Eva Henger, la bella Mercedesz, classe 1991, è nata a Roma ma ha poi vissuto in Inghilterra, dove ha studiato Psicologia. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di bullismo: “Tua madre è una pornostar?”. Io, che non ci vedevo nulla di male, risposi: “Sì. E la tua?”. È cominciato tutto da lì. Improvvisamente nessuno giocava più con me. Persino alcuni insegnanti hanno cominciato a trattarmi diversamente. Lo stesso alle medie. Per reazione, ero diventata timidissima. Balbettavo”, ha detto in un’intervista a Vanity Fair. Ha una relazione piuttosto complessa con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Mercedesz Henger ha partecipato a film come Dance of New York e Torno a vivere da solo. Inoltre nel 2016 è stata nel cast de L’Isola dei Famosi.

Roberto Ciufoli

Un altro ospite di Stasera tutto è possibile è stato Roberto Ciufoli, attore comico che si è fatto conoscere dapprima in gruppo, insieme all’Allegra Brigata, e poi con la Premiata Ditta, un quartetto che debutta in programmi come Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai? In seguito ha recitato anche in fiction con Don Matteo, Don Bosco e Diritto di difesa e ha preso parte anche a La talpa. Nel 2015 ha partecipato come concorrente in Si può fare e ha recitato anche nella serie tv Rocco Schiavone.

Arteteca

Chi ha apprezzato Made in Sud non potrà non conoscere Enzo e Monica, in arte Arteteca. I due, oltre a condividere il palco, condividono anche la vita privata, visto che sono fidanzati e hanno anche una figlia, Sara, divenuta protagonista dei loro spettacoli con l’emblematico nome di “Piccolo Battito”. Si sono conosciuti nel 2001 durante un corso di recitazione e hanno deciso di formare una compagnia teatrale con degli amici, ma la fama è arrivata quando, rimasti in due, sono arrivati a Made in Sud. Li abbiamo visti anche al cinema nel film “Vita, Cuore, Battito” uscito nel 2016 e anche in “Finalmente sposi” nel 2018.

Fatima Trotta

Nuovamente al fianco di De Martino, Fatima Trotta da Made in Sud è diventata ospite di Stasera tutto è possibile. Attrice e conduttrice, Fatima ha esorbito in tv con il programma “I raccomandati” condotto da Carlo Conti; inoltre l’abbiamo vista recitare in otto puntate di “Un posto al sole”. L’approdo a Made in Sud è avvenuto nel 2008, passato poi dal 2013 in prima serata su Rai 2. Nel 2016 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione di Tale e Quale Show.

Anche stasera tutto è possibile | Nathalie Guetta

Anche Nathalie Guetta si è unita agli ospiti di Stasera tutto è possibile. Ma cosa sappiamo di lei? Il successo televisivo è arrivato nel 1989, quando ha preso parte al Maurizio Costanzo Show per poi entrare nel cast della fiction Don Matteo. Nel 2018, Nathalie è stata una concorrente di Ballando con le stelle, affiancata dal maestro Simone Di Pasquale.

Paola Di Benedetto

Conosciuta come influencer e modella, Paola Di Benedetto è arrivata seconda al concorso Miss Vicenza e ha vinto il titolo di Miss Antenna 3. Approda poi anche a Miss Italia, ma non riesce ad arrivare prima. Si fa notare diventando Madre Natura per Ciao Darwin 7, poi diventa valletta per Colorado. Nel 2018 è stata una concorrente de L’isola dei famosi. Il suo nome è spesso associato a quello di Federico Rosso, cantante del duo Benji e Fede.

Enzo Salvi

Enzo Salvi, uno degli ospiti di quest’anno di Stasera tutto è possibile, è un cabarettista e comico italiano. L’abbiamo visto recitare in tantissimi film comici come Vacanze di Natale 2000, Natale sul Nilo, Matrimonio alle Bahamas. Di recente al cinema è arrivato con Riccione e Natale a Roccaraso. In tv Enzo Salvi ha preso parte a Un medico in famiglia 10, Din Don – Una parrocchia in due, Notte prima degli esami ’82 e Piper, mentre di programmi televisivi possiamo menzionare Caduta Libera, L’isola dei famosi 2016 e Zero e Lode! Speciale Telethon.

Leonardo Fiaschi

Leonardo Fiaschi è stato un altro ospite di Stefano De Martino. La sua prima imitazione è stata quella di Adriano Celentano, ma è conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte a “Colorado” e “Tale e Quale Show”. Fiaschi si definisce un “pazzo, rompiscatole, sognatore, volubile, ipocondriaco”. Tra gli altri programmi, l’abbiamo visto in Italia’s Got Talent, Domenica In e Diletta Gol. Tra le curiosità che lo riguardano, ha imitato al telefono Papa Francesco durante lo scherzo che ha visto vittima Paolo Brosio da parte de Le Iene.

Elenoire Casalegno

La carriera di Elenoire Casalegno è partita nel 1995, con la conduzione del programma musicale Jammin. Ha lavorato anche al fianco di Raimondo Vianello in “Pressing” e con Lello Arena in “Scherzi a parte”. Sul grande schermo, la Casalegno è arrivata per la prima volta nel 1998 con il film “Paparazzi”. Inoltre, in tv l’abbiamo vista ospite fissa di Domenica Cinque, presente al Saturday Night Live from Milano e come concorrente al Grande Fratello Vip. La Casalegno è anche opinionista di Live – Non è la D’Urso.

Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 11, ma è anche un ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel 2018 ha preso parte anche a Tale e Quale Show di Rai 1. Conosciuta come influencer e opinionista di Barbara D’Urso, Guendalina è mamma di Gaia, Chloe e di Salvatore.

Anche stasera tutto è possibile | Gianluca “Scintilla” Fubelli

Gianluca Fubelli è un altro comico italiano divenuto famoso grazie alla trasmissione Colorado, della quale non ha perso neanche una puntata dal lontano 2003. Prima nelle vesti di comico, poi anche in quelle di co-conduttore al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi prima, Paolo Ruffini e Belen Rodriguez poi. Nato a Roma nel 1973, è comparso anche al cinema in alcune commedie comiche come “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo”, “L’ultimo crodino”, “Area paradiso” e “Tutto molto bello”. Ha fatto molto discutere, nei mesi precedenti, la sua relazione con la bellissima showgirl Elena Morali, che ha deciso però di lasciarlo dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi 2018, dove si è avvicinata moltissimo a Marco Ferri.

Gianluca Impastato

Anche Gianluca Impastato viene dal mondo di Colorado Cafè. Dopo aver formato il gruppo di comici denominato “I Turbolenti” (di cui faceva parte anche Gianluca Fubelli), Impastato si è distinto per le sue esibizioni da solo. Negli anni ha creato personaggi simpaticissimi e molto amati come l’enologo Chicco d’Oliva e l’uomo dei misteri, Mariello Prapapappo. Nel 2017 ha anche partecipato al Grande Fratello VIP.

Ciro Giustiniani

Ciro Giustiniani è invece un comico napoletano, divenuto un volto televisivo grazie a Made in Sud. Nei suoi monologhi parla di scene quotidiane che tutti gli uomini vivono all’interno della loro famiglia e, con il tempo, è diventato uno dei volti più apprezzati del programma di Rai 2. Appassionato anche di teatro, ha partecipato anche ad alcune produzioni cinematografiche come “Il Principe abusivo” e “Colpi di fortuna”.

Veronica Gatto

Veronica Gatto è invece una giornalista e conduttrice televisiva, volto molto conosciuto del programma “Easy Driver”. Nata e cresciuta a Roma, dove si è laureata in Scienze della Comunicazione, Veronica ha sempre avuto un debole anche per il canto e la danza. Lavora in Rai dal 2005.

Mara Venier

Mara Venier è ormai una vera e propria istituzione della nostra televisione. Conduttrice di Domenica In, proprio ieri – 20 ottobre 2019 – ha festeggiato in diretta tv i suoi 69 anni. Omaggiata con regali e messaggi da molti esponenti del mondo dello spettacolo, adesso è pronta a mettersi alla prova con il programma condotto da Stefano De Martino.

Anche stasera tutto è possibile | Max Giusti

Conduttore televisivo e radiofonico, doppiatore, comico, imitatore, attore e tanto altro. Max Giusti è uno dei volti più conosciuti della tv comica italiana: fin dall’inizio della sua carriera (in programmi televisivi come Stracult o Quelli che il calcio) ha messo in mostra le sue formidabili doti da imitatore. Per anni ha condotto anche Affari tuoi, su Rai 1. Farà parte del cast di Pechino Express 2020.

Paola Perego

Anche Paola Perego è un volto super noto della nostra televisione. Conduttrice televisiva e attrice, ha alle spalle una carriera trentennale in tv. Tra Mediaset e Rai ha partecipato in veste di conduttrice a decine di programmi, alcuni di successo, altri un po’ meno. Nelle ultime stagioni televisive è stata protagonista, su Rai 1, del programma “Superbrain – Le supermenti” e di “Non disturbare”, trasmissione in seconda serata durante la quale intervista diverse donne dello spettacolo.

Benedetta Mazza

Tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile c’è stata anche Benedetta Mazza, conduttrice ed ex modella italiana. Negli ultimi anni, la sua fama è cresciuta molto grazie alla partecipazione ad alcuni programmi di successo: Pechino Express nel 2016, in coppia con Raffaella Modugno; Tale e Quale Show nel 2017 e soprattutto il Grande Fratello VIP 2018. Modella curvy, ha avuto una storia d’amore con l’attore Matteo Branciamore e una con l’ex calciatore, oggi musicista, Daniel Osvaldo.

Peppe Iodice

Peppe Iodice, comico e cabarettista, viene dal mondo di Made in Sud, anche se ha fatto parte di altri programmi di successo, come Colorado e Quelli che il calcio. Classe 1970, al cinema è stato nel cast di “Ribelli per caso”,di Vincenzo Terracciano, e “Ventitre”, di Duccio Forzano.

Arturo Brachetti

Arturo Brachetti è un altro volto noto della comicità italiana. È noto per essere un vero e proprio “re del trasformismo”: nel suo palmares, infatti, ci sono oltre 350 personaggi, interpretati nel corso della sua lunga carriera. È entrato addirittura nel Guinness dei Primati per la velocità con cui cambia personaggio: in una serata, addirittura, è riuscito a interpretare ben 100 personaggi. Cambiando non solo abito, ma anche scarpe, cappelli, capigliature. Regista, direttore artistico, attore, è pronto a dare un tocco di originalità in più a Stasera tutto è possibile.

Anche stasera tutto è possibile | Benedetta Valanzano

Benedetta Valanzano è un’attrice e cantante di origini napoletane. Ha all’attivo moltissime fiction della tv: da Un posto al sole, soap in cui ha recitato dal 2006 al 2010, a serie come Don Matteo, La nuova squadra, Piper, Non smettere di sognare, Filumena Marturano, Una pallottola nel cuore, Rex. È sposata dal 2017 con l’avvocato Vittorio Ciancio. I due hanno avuto una bambina, Anita, nel maggio 2019, nata dopo un parto molto difficile, che l’attrice ha raccontato in tv.

Jenny De Nucci

Tra le più giovani ospiti di Stasera tutto è possibile c’è stata anche Jenny De Nucci, attrice classe 2000 nota soprattutto per aver fatto parte del cast della prima edizione de Il Collegio. Dopo la partecipazione al docu-reality di Rai 2, Jenny ha acquisito un numero spropositato di follower sui social (Instagram e Tik Tok su tutti). Poi ha iniziato la sua carriera di attrice, entrando nel cast di Un passo dal cielo, fiction di Rai 1. Ha anche pubblicato un libro: “Girls. Siamo tutte regine”.

L’appuntamento con Anche Stasera tutto è possibile è per stasera, lunedì 18 novembre 2019, alle 21,20 su Rai 2.