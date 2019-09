Mercedesz Henger chi è: carriera e vita privata della figlia di Eva Henger e fidanzata con Lucas Peracchi

Mercedesz Henger è una giovane attrice e showgirl, figlia della nota attrice Eva Henger e di Riccardo Schicchi. Classe 1991, ha partecipato ad alcuni film ed è stata una delle concorrenti del reality L’Isola dei Famosi.

Ha due fratelli, Riccardino e la più piccola Jennifer, nate dalla relazione di Eva con Massimiliano Caroletti. Mercedesz ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa di suo padre, Riccardo, morto a soli 59 anni. Con lui la ragazza aveva un rapporto davvero speciale.

Ma chi è Mercedesz Henger? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mercedesz Henger chi è: carriera e vita privata

Nata a Roma il 18 agosto 1991, ha frequentato la scuola internazionale San Giorgio a Roma. Mercedesz si è poi spostata in Inghilterra per studiare Psicologia. Da ragazzina ha subito episodi di bullismo, come lei stessa ha raccontato.

“Tua madre è una pornostar?”. Io, che non ci vedevo nulla di male, risposi: “Sì. E la tua?”. È cominciato tutto da lì. Improvvisamente nessuno giocava più con me. Persino alcuni insegnanti hanno cominciato a trattarmi diversamente. Lo stesso alle medie. Per reazione, ero diventata timidissima. Balbettavo”, ha dichiarato Mercedesz Henger a Vanity Fair.

La figlia di Eva Henger ha debuttato come attrice nel film Dance of New York con Martin Scorsese, mentre nel 2008 ha recitato insieme a sua madre nel film Bastardi, e in seguito sempre con Eva nel film Torno a vivere da solo di Jerry Calà.

Il grande successo di pubblico arriva per Mercedesz Henger nel 2016, quando partecipa a L’isola dei Famosi come concorrente. Diventato un personaggio televisivo, è spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Mercedesz Henger chi è: vita privata e fidanzato

Attualmente Mercedesz Henger è fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Una storia segnata da alti e bassi, tanto che nel febbraio 2019 i due sembravano essersi lasciati. Prima di Lucas ha avuto una relazione di qualche mese con Leonardo, un ragazzo conosciuto a Campo de’ Fiori a Roma.

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni svela quale sarà il regalo di compleanno per Fedez: “Ho scelto un viaggio” Insulti a Diletta Leotta allo stadio San Paolo di Napoli Giulia De Lellis incassa il successo del libro e annuncia una pausa dai social: “Smetto quando voglio”

In recenti interviste, Eva Henger si è scagliata contro Lucas Peracchi, rivelando che avrebbe picchiato la figlia. “Lucas Peracchi picchia mia figlia Mercedesz”, ha dichiarato l’ex porno attrice, che aggiunge, “magari l’avesse solo tradita o le avesse messo solo le mani addosso come fa spesso. Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata”, ha aggiunto la mamma di Mercedesz Henger.

“Capisco l’amore e capisco anche una dipendenza se…..e da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità. Il loro è un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano”.

Il profilo Instagram ufficiale di Mercedesz Henger è seguito da quasi 600mila persone.