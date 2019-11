Italia Armenia streaming e diretta tv: dove vedere la partita | Qualificazioni a Euro 2020

ITALIA ARMENIA STREAMING TV – Dopo la qualificazione agli Europei del 2020, arrivata contro la Grecia con ben tre giornate di anticipo (non era mai successo alla nostra Nazionale) e la vittoria contro il Liechtenstein e la Bosnia, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera, lunedì 18 novembre 2019, alle ore 20,45 per la decima e ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020 contro l’Armenia.

Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Dove vedere Italia Armenia in diretta tv e in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio.

Italia Armenia: dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Armenia sarà visibile, come sempre, in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 del vostro telecomando del digitale terrestre o 501 per vedere la partita in HD).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20,45 di oggi, lunedì 18 novembre 2019.

Italia Armenia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile gratis su RaiPlay.it, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv di Stato su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate salvo registrazione via mail o social network (Facebook). La piattaforma, oltre che sul sito ufficiale, è disponibile anche sotto forma di app per smartphone e tablet, compatibile sia con dispositivi Apple che Android.

Solo RaiPlay? No. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Italia Armenia: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere in streaming Italia Armenia, ora le probabili formazioni. Chi gioca stasera? Vediamolo insieme. Ecco le possibili scelte dei due ct per la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Castrovilli, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa.

CT: Mancini

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K.Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan.

CT: Khashmanyan

Italia Armenia streaming: i convocati di Roberto Mancini

I convocati di Roberto Mancini per la sfida contro l’Armenia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).