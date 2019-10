Italia Grecia streaming e diretta tv: dove vedere la partita | Qualificazioni a Euro 2020

ITALIA GRECIA STREAMING TV – Questa sera, sabato 12 ottobre 2019, alle ore 20,45 l’Italia di Roberto Mancini affronta la Grecia allo stadio Olimpico di Roma, gara valida per la settima giornata del gruppo J della fase di qualificazione a Euro 2020.

Dove vedere Italia Grecia in tv e live streaming? Di seguito tutte le risposte sulla partita nel dettaglio:

Italia Grecia: dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Grecia sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 del vostro telecomando del digitale terrestre o 501 per vedere la partita in HD).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Italia Grecia è fissato alle ore 20,45 di sabato 12 ottobre 2019.

Italia Grecia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile gratis su RaiPlay.it, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv di Stato su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate salvo registrazione via mail o social network (Facebook).

Solo RaiPlay? No. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

Italia Grecia streaming: le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Italia Grecia? Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Italia e Grecia valida per il gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.

Italia Grecia streaming: i convocati di Mancini

I convocati di Roberto Mancini per la sfida Italia-Grecia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).