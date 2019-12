Stasera in tv 17 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 17 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 17 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ognuno è perfetto

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Ognuno è perfetto, nuova fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi che racconta la

Trama: Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre di più.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Proprio lui?

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv il film Proprio lui? con James Franco e Bryan Cranston.

Trama: Durante le vacanze, l’iperprotettivo Ned va a trovare l’amata figlia a Stanford ma si ritrova a vivere il suo più grande incubo quando ha di fronte Laird, il miliardario fidanzato della figlia ben intenzionato ma socialmente imbarazzante. Ritenendolo poco adatto come futuro genero, Ned dà inizio a una rivalità che si tradurrà ben presto in una escalation di panico.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 17 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscina La Notizia

21:00 – Il libro della giungla

Su Canale 5 stasera va in onda Il libro della giungla, film del 2016 con Neel Sethi.

Trama: Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla indiana, viene cresciuto da un branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan metterà però in pericolo la sua vita, costringendolo a un ardito viaggio tra insidie e pericoli.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 17 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda la puntata del martedì de Le Iene Show, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

PROGRAMMI TV 17 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di DiMartedì, con Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 17 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 71 Prima TV

21:30 – Il Natale di Grace

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il Natale di Grace, con Sean Faris e Eloise Mumford.

Trama: Grace, dopo aver prestato servizio nei Marines, fa ritorno verso casa a Cincinnati. Purtroppo la sua auto ha un guasto e non ne vuole sapere di ripartire così il giudice Joe Peterson le offre di stare da lui fino a quando non riesce a rimettersi in viaggio. Fra i due scatta subito qualcosa e con il tempo si fanno sempre più vicini anche se Joe sembra non aver dimenticato del tutto la sua ex.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Bourne Ultimatum

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Bourne Ultimatum, con Matt Damon e Julia Stiles.

Trama: Terzo e ultimo capitolo della saga. Jason Bourne affronterà i suoi colleghi della CIA per scoprire il suo passato e vendicare la morte di Marie, sua compagna.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 17 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:25 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 1

20:55 – Borussia D. – Lipsia (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la partita di Bundesliga Borussia D. – Lipsia (diretta)

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno va in onda l’ultima puntata di Antonino Chef Academy: chi sarà il vincitore?

