Ognuno è perfetto, trama e anticipazioni della seconda puntata di stasera | 17 dicembre

Questa sera, martedì 17 dicembre 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Ognuno è perfetto, la nuova fiction di Viale Mazzini che ha debuttato lunedì 16 dicembre con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e un cast misto tra attori noti ed esordienti ( tra cui Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin).

La serie tv, ambientata a Torino, racconta la storia di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down e vede la regia di Giacomo Campiotti. Liberamente ispirata alla serie belga Tytgat Chocolat, Ognuno è perfetto va in onda per tre prime serate ed è stata realizzata grazie alla collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, il contributo dei Fondi europei stanziati dalla Regione Piemonte e coprodotta da Rai Fiction e Viola Film.

In attesa della messa in onda della seconda puntata ecco la trama e le anticipazioni di stasera di Ognuno è perfetto.

Le anticipazioni del terzo e quarto episodio

In questi nuovi episodi vedremo Rick compiere un folle gesto d’amore: senza dire niente a suo padre il ragazzo decide infatti di scappare per raggiungere la sua amata Tina in un centro di espulsione. Quando i due si ricongiungono si giurano amore eterno e si scambiano un anello, ma Tina verrà comunque costretta al rimpatrio.

Rick piomberà così in una forte crisi, tanto da non voler nemmeno alzarsi dal letto. Questo preoccupa molto suo padre Ivan, il quale non saprà più cosa fare per consolare suo figlio. Alessia, nel frattempo, è anche lei molto preoccupata per Rick e insiste per rientrare a casa. I ragazzi della fabbrica di cioccolato, i nuovi colleghi di Rick, cercheranno di consolare il loro nuovo amico andandolo a trovare: finalmente il ragazzo si alzerà dal letto e proverà a reagire.

Rick, Cedrini, Cristian, Giulia e Django, però, rischieranno di mettersi nei guai: decideranno infatti di scappare tutti insieme per andare a cercare Tina e riportarla a casa. Il piano prevede di trovare la ragazza in modo tale che Rick possa sposarla e permetterle così di tornare in Italia grazie alla legge sul ricongiungimento familiare.

