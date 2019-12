DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 dicembre, su La 7

Torna stasera, 17 dicembre 2019, DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris e in onda come ogni martedì su La7. Il programma mette come sempre al centro i temi di attualità e politica del momento, analizzati attraverso i commenti di opinionisti, giornalisti e politici. DiMartedì va in onda dalle 21.15, sfidando così l’altro talk politico Cartabianca, condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

Al centro della trasmissione la politica, l’economia e gli esteri, ma ampio spazio viene dedicato anche ad altri argomenti come l’arte, le pensioni, il fisco, i consumi.

Quella in onda stasera sarà la quattordicesima puntata della stagione: vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 17 dicembre

Al centro della puntata di oggi, come sempre, la politica. In primo piano ci sarà la discussione per l’approvazione della nuova Legge di bilancio, con la maggioranza di governo che ha di recente subito uno strappo dopo che tre senatori sono passati dal M5s alle Lega di Matteo Salvini.

Si tornerà poi con tutta probabilità a parlare di sardine dopo la manifestazione di sabato scorso, 14 dicembre 2019, a Roma. A seguito di quella giornata, domenica 15 dicembre, si è tenuta la prima riunione nazionale degli organizzatori di questo movimento che da più di un mese riempie le piazze di tantissime città italiane (ed estere).

Gli ospiti di stasera

Gli ospiti di stasera: Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, Pier Luigi Bersani, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, Carlo Calenda, Azione, Niccolò Pagani, 6000 sardine, Michele Emiliano e Alessandra Moretti del Pd, Carla Ruocco, presidente commissione finanze Camera, Luciano Fontana, direttore de Il Corriere della Sera, lo scrittore Gianrico Carofiglio, Luca Barbarossa, cantautore e conduttore Radio Rai.

