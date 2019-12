Manifestazione Sardine a Roma: diretta LIVE streaming da Piazza San Giovanni

SARDINE ROMA DIRETTA LIVE STREAMING – Oggi, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 15 le sardine scendono in piazza a Roma al grido di “Roma non si Lega”. Il primo meeting nazionale del non-partito liquido, “una festa contro l’odio e per i valori antifascisti e costituzionali”, secondo gli organizzatori, alla quale sono attese decine di migliaia di persone. Con sit-in organizzati nelle piazze di mezzo mondo.

Sardine a Roma, la prima prova politica

Sarà la prima prova nel cuore politico del Paese anche per Mattia Santori, uno dei quattro creatori trentenni delle Sardine, ma finora vero leader con le sue numerose apparizioni tv. Inseguito assieme al movimento da elogi, scetticismo ed endorsement di ogni tipo, ultimo quello di Patti Smith. “Le persone devono unirsi. Sardine, noi siamo con voi in spirito!”, ha detto in concerto la cantante iconica di altre generazioni.

Le sardine, dopo aver nuotato in diversi “mari” d’Italia, arrivano a Roma. Oggi, sabato 14 dicembre 2019, infatti, la location della nuova manifestazione del popolo che manifesta per accoglienza, dialogo e uguaglianza sarà la Capitale: l’appuntamento è per le 15 in piazza San Giovanni, nell’area dei giardini interni, dove il flash mob andrà avanti fino alle 19.

Sono attese ben 10mila persone a riempire la piazza, motivo per cui già dalla mattina scatteranno diversi divieti di sosta nell’area adiacente la Porta San Giovanni. Ma vediamo qui di seguito tutte le informazioni utili per questo sabato 14 dicembre per quanto riguarda divieti, chiusure e deviazioni stradali o dei bus.

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 14 dicembre

Per quanto riguarda le strade chiuse, dalle 13 fino a cessate esigenze rimarrà chiuso il cancello d’accesso ai giardini di Via Carlo Felice, a lato della statua di San Francesco. Dalla stessa ora, inoltre, verrà sospesa la postazione taxi di piazza Porta San Giovanni, all’altezza di Via Emanuele Filiberto. A partire dalle 16, invece, ad essere chiusa sarà la fermata metro San Giovanni, mentre i bus deviati saranno le linee 16, 81, 85 e 87.

Nel caso in cui venissero chiuse al traffico anche via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice, le deviazioni interesserebbero anche il tram 3 e le linee bus 51, 360 e 590. Limitazioni, infine, per le linee 218 e 792 per via della sospensione temporanea del capolinea di piazza San Giovanni. Trattandosi di giornate pre natalizie, la probabilità di disagi legati al traffico è molto alta, soprattutto per quanto riguarda Via Appia, via dello Scalo San Lorenzo, Porta Maggiore, la Tangenziale e le aree limitrofe.