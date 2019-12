Sardine a Roma, dietrofront di Casapound: “Non saremo a San Giovanni, è solo una piazza contro”

Simone Di Stefano, tra i leader di Casapound, annuncia che il movimento neofascista non sarà presente alla manifestazione delle Sardine in programma oggi, sabato 14 dicembre, in piazza San Giovanni a Roma.

“No, non andremo a cantare Bella Ciao… Hanno parlato i quattro leader chiudendo a qualsiasi cosa… A questo punto non ci interessa”, lo ha detto Simone Di Stefano di Casapound su Twitter.

“A San Giovanni non andremo – sottolinea Di Stefano nel tweet con la foto in piazza Venezia con in mano un cartoccio di alici fritte – Quanto accaduto è la dimostrazione che non si vuole dialogare ma solo essere contro. E’ la certificazione che questa piazza, questa sinistra, non va da nessuna parte: vorrebbe essere nuova, fresca e frizzante, ma, se si riduce a stare in piazza e cantare Bella Ciao, non serve allo scenario politico italiano e a noi non interessa. Alla fine, quella delle sardine si è rivelata la solita piazza della sinistra radicale, niente di nuovo. L’ennesimo bluff”.

L’apertura al movimento di estrema destra del leader romano delle Sardine Stephen Ogongo aveva scatenato forti polemiche.

