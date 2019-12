Proprio lui?: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai2

Questa sera, martedì 17 dicembre 2019, in prima serata su Rai 2 va in onda Proprio lui?, film per la regia di John Hamburg con protagonisti James Franco e Bryan Cranston.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Proprio lui film: la trama

Il film racconta la storia di Ned Flemming, il capo di una famiglia tradizionale molto unita da solidi principi, che durante le vacanze di Natale decide di andare a trovare, insieme alla moglie Barbara e al figlio minore Scott, l’amatissima figlia Stephanie a Stanford. È lì che la ragazza frequenta l’università e ha un nuovo fidanzato, che per l’occasione della visita presenta ai suoi genitori: si chiama Laird ed è un eccentrico e sboccato magnate dell’industria informatica.

Ned a quel punto rimarrà totalmente scioccato dallo stravagante stile di vita del fidanzato di sua figlia e, nonostante l’affiatamento della coppia, si rifiuta di dare la sua benedizione per le nozze. A quel punto Laird non si dà per vinto e cerca di conquistare in ogni modo Ned, acquisendo tra le altre cose la sua impresa ormai sull’orlo del fallimento, desiderando ardentemente la famiglia che non ha mai avuto.

Riuscirà a farsi accettare da Ned, nonostante i diversissimi stili di vita?

Proprio lui film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

James Franco – Laird Mayhew

– Laird Mayhew Bryan Cranston – Ned Flemming

– Ned Flemming Zoey Deutch – Stephanie Fleming

– Stephanie Fleming Megan Mullally – Barb Fleming

– Barb Fleming Griffin Gluck – Scotty Fleming

– Scotty Fleming Keegan-Michael Key – Gustav

– Gustav Cedric the Entertainer – Lou Dunne

– Lou Dunne Kaley Cuoco – Justine

Proprio lui film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Proprio lui film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Proprio lui? La pellicola va in onda in prima visione martedì 17 dicembre 2019 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Potrebbero interessarti Il libro della giungla, il film di Jon Favreau: trama, cast e streaming DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 17 dicembre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 dicembre su Rai 3

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming