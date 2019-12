Il libro della giungla, il film di Jon Favreau: trama, cast e streaming

Era il 1967 quando arrivava in sala Il libro della giungla, celebre classico Disney in versione animata tratto dalle storie del bambino selvatico Mowgli, del romanzo di Rudyard Kipling. A distanza di tempo, nel 2016, cavalcando l’onda dei live-action, Disney ha ben pensato di assegnare la regia a Jon Favreau.

“L’idea di andare nella giungla e riprendere tutto questo, avrebbe tolto quella magia che aveva caratterizzato il film del 1967. C’era un sogno di qualità. C’era una qualità surreale in esso. C’è stato un grande lavoro dietro l’animazione di questi personaggi e abbiamo voluto conservare tale spirito. Alan Horn cercava le stesse tecnologie che abbiamo visto in Vita di Pi e Avatar. Quindi, perché non usare la tecnologia per creare un mondo intero che ti trasporta? Facciamo veramente abbracciare questa nuova tecnologia e vediamo cosa possiamo fare se spingiamo al limite”, ha spiegato il regista.

Il libro della giungla è un film scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney Pictures. L’annuncio del remake è arrivato nel 2013.

Ma qual è la trama de Il libro della giungla? E chi vediamo nel cast? E dove vedere in tv e in streaming?

Il libro della giungla, la trama del film

Il Libro della giungla racconta del piccolo Mowgli, un cucciolo d’uomo adottato da un branco di lupi nel cuore della giungla, grazie all’intervento tempestivo della pantera Bagheera. La lupa Raksha, già mamma di altri cuccioli, è la scelta perfetta per salvare il piccolo Mowgli da morte certa. Ma crescere un cucciolo d’uomo non è facile e la voce si sparge in fretta, catturando l’attenzione di tutti.

Mowgli, cresciuto da un branco di lupi, tenta di emulare i suoi fratelli in tutto, ma non è nato lupo e non sarà mai tale. In più, la sua vita si complica con l’arrivo della tigre del Bengala, Shere Khan, che odia spudoratamente il cucciolo d’uomo e vuole ucciderlo. Non a caso, è stata proprio la tigre a uccidere il padre di Mowgli, lasciandolo orfano. Ed è stato poco prima di morire che l’uomo ha sfregiato la bestia, procurandole la perdita della vista dall’occhio sinistro.

Shere Khan reputa gli umani malvagi e pericolosi, complice anche la sua ferita permanente, e contesta al branco di lupi la protezione data a Mowgli, poiché una volta cresciuto diventerà come tutti gli altri uomini.

Shere Khan, nonostante l’opposizione costante del branco, minaccia in continuazione le loro vite e Mowgli, ormai cresciuto, decide di abbandonare la sua famiglia adottiva evitando loro di correre inutili pericoli. Il suo viaggio inizia da qui, in compagnia di Bagheera e l’orso Baloo.

Il libro della giungla, il cast

Chi vediamo nel cast del film Il libro della giungla? Dei doppiatori italiani, parliamo di Luca Tesei per il personaggio di Mowgli, mentre in lingua originale vede la voce di Neel Sethi.

Bagheera in lingua italiana è doppiato da Toni Servillo, mentre in lingua originale da Ben Kingsley, invece la tigre Shere Kan in italia ha la voce di Alessandro Rossi e in lingua madre quella di Idris Elba.

L’orso Baloo è doppiato da Neri Macorè (in lingua madre da Bill Murray).

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 17 dicembre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 dicembre su Rai 3 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 17 dicembre 2019

Il libro della giungla, dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove vedere Il libro della giungla? In tv o in streaming? Il film viene trasmesso in prima serata su Canale 5 martedì 17 dicembre 2019, in vista delle vacanze natalizie dove il palinsesto Mediaset e Rai si riempie di film Disney (come da tradizione). Chi vuole seguire in diretta tv il film tratto dal classico Disney può sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film live-action in diretta streaming, può accedere alla piattaforma di MediasetPlay tramite pc, smartphone e tablet e selezionare il canale d’interesse (in questo caso Canale 5) per poi seguire in diretta streaming il film.

Disney da record: 5 film da vedere che hanno superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019