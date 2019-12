Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 17 dicembre 2019

LE IENE SHOW ANTICIPAZIONI – Torna stasera, martedì 17 dicembre 2019, Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1 condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Il programma si avvale inoltre della presenza e complicità della Gialappa’s Band. Come sempre tanti i servizi interessanti, da quelli più leggeri alle inchieste più complesse. Torna poi l’ormai classico appuntamento con lo scherzo a un vip.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 17 dicembre 2019 su Italia 1.

Le Iene Show: i servizi della puntata di stasera, 17 dicembre 2019

Nuovo appuntamento con un’inchiesta tra le più seguire di questa edizione, vale a dire quella sui Bronzi di Riace e sul presunto trafugamento di alcuni reperti o addirittura di alcune statue. Ci sono infatti nuove importante rivelazioni, come ci racconta il servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, che riguardano in particolare la sparizione di una lancia, uno scudo e di un terzo bronzo presenti nel documento di ritrovamento delle opere.

Altro tema molto battuto da Le Iene è quello legato a Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato all’ergastolo nel 2002 per l’omicidio di Dale Pike. L’uomo continua a dichiararsi innocente e di essere vittima di un errore giudiziario, ma ora spuntano due nuove rivelazioni. La prima è quella di Chaive Mesmer, la quale afferma che l’ex marito Thomas Knott, inizialmente indicato per l’omicidio ma poi prosciolto, ha mentito sul luogo in cui si trovava la notte dell’omicidio di Dale Pike.

La seconda, invece, è quella di Veronica Lee, una delle giurate, che parlando del processo ha detto: “È stato una ca**ata e molte informazioni in quell’aula di tribunale sono state nascoste. Inoltre, mi ricordo di essere stata bullizzata da parte degli altri giurati perché credevo, riferito alla colpevolezza di Chico, che ci fosse un ragionevole dubbio”.

Intanto tiene in apprensione la situazione di Filippo Roma, storico inviato de Le Iene, che è stato trattenuto insieme al suo operatore nell’ambasciata della Costa d’Avorio. I due sono stati poi liberati dai carabinieri, ma al momento non si hanno notizie su dove si trovino.

Tra i servizi di oggi, secondo le anticipazioni, anche la storia di Chris, un pedofilo che ha scelto di sottoporsi alla castrazione chimica. Intervistato da Alice Martinelli rivelerà: “Anch’io all’inizio mi dicevo che non ero un pedofilo, ma poi quelle fantasie le ho messe in pratica”.

Potrebbero interessarti Il libro della giungla, il film di Jon Favreau: trama, cast e streaming DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 17 dicembre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 dicembre su Rai 3

Appuntamento dunque stasera, martedì 17 dicembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

Dove vedere Italia 1 in streaming