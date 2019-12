Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 17 dicembre 2019 su Rai 3

Questa sera, martedì 17 dicembre, nuovo appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer che come sempre si scontrerà con l’altro talk politico del martedì sera, DiMartedì su La 7.

Come sempre spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21.20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 dicembre

Nella puntata di stasera, 17 dicembre 2019, tanto spazio alla politica. In primo piano la Legge di Bilancio, con il governo che è impegnato in una corsa contro il tempo per l’approvazione della nuova manovra.

Sono tante e accese, d’altronde, le polemiche in seno alla maggioranza, soprattutto a seguito del passaggio di tre senatori che hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio per entrare nella Lega di Matteo Salvini.

Si tornerà poi, nel corso della puntata di stasera, a parlare di Ilva e delle diverse crisi aziendali a cui non è stata ancora trovata nessuna soluzione.

Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di Cartabianca di oggi. Spazio anche agli esteri, alle pensioni, ai consumi e al fisco. In studio vari ospiti, tra giornalisti, opinionisti e politici.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione stasera, 17 dicembre, a partire dalle 21.20.

Gli ospiti di questa sera

Gli ospiti di Cartabianca di questa sera sono:

Nicola Zingaretti, segretario Partito Democratico

Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia – Movimento Cinque Stelle

Marco Furfaro, Partito Democratico

Gianluigi Paragone, Movimento Cinque Stelle

Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore

Massimo Giannini, direttore Radio Capital

Bruno Vespa, giornalista e conduttore Porta a porta

Mattia Angeleri, attivista movimento delle Sardine

Mauro Corona – Official, scrittore e alpinista

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 17 dicembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.