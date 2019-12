Ognuno è perfetto: su Rai 1 arriva la fiction in tre puntate con Edoardo Leo

Su Rai 1 sbarca una nuova fiction che si propone di abbattere barriere, stereotipi e pregiudizi. Si chiama Ognuno è perfetto e va in onda su Rai 1 per tre prime serate a partire da lunedì 16 dicembre 2019. Con la regia di Giacomo Campiotti, la serie tv racconta l’avventura di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down e vede come protagonisti un cast davvero ricco di attori molto amati dal pubblico – Edoardo Leo, Cristina Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli e Piera degli Espositi – accompagnare un gruppo di artisti esordienti.

Ognuno è perfetto è ambientata a Torino e, liberamente ispirata alla serie belga Tytgat Chocolat, è stata realizzata grazie alla collaborazione di Film Commission Torino Piemonte e con il contributo dei Fondi europei stanziati dalla Regione Piemonte, per una coproduzione Rai Fiction e Viola Film.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Ognuno è perfetto: la trama, il cast e come vedere la serie di Rai 1 in diretta tv o streaming.

Ognuno è perfetto: la trama

La serie racconta la storia di Rick (Gabriele Di Bello), un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down che ha un desiderio: proprio come tutti i suoi coetanei è stufo di “rimbalzare” da un tirocinio all’altro e vuole trovare un vero lavoro.

Suo padre Ivan (Edoardo Leo), invece, il lavoro ha deciso di lasciarlo per potersi dedicare a Rick a 360 gradi: per tale ragione ha da poco ceduto la sua attività e in questo modo consente anche alla moglie Alessia (Nicole Grimaudo) di riprendere la sua carriera.

Un giorno, grazie all’aiuto di un amico, Rick riesce a trovare lavoro nel reparto packaging dell’Antica Cioccolateria Abrate, una piccola azienda diretta da Miriam (Cristiana Capotondi) e fondata dalla famiglia di sua madre Emma (Piera degli Esposti). Creato da Miriam, il reparto packaging è affidato a uno straordinario gruppo di ragazzi disabili con i quali Rick fa subito amicizia.

Oltre all’amicizia Rick troverà anche l’amore: tra i suoi nuovi colleghi c’è infatti Tina e tra loro si creerà subito un’intesa. Grazie alla serenità trovata sul lavoro e in amore, Rick riuscirà ad affrontare con molto più equilibrio la separazione dei genitori.

Il cast della fiction

Come anticipato quello di Ognuno è perfetto è un cast di attori davvero ricco, un mix tra attori di fama e giovani esordienti (come Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin). Ecco qui di seguito gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nella fiction:

Cristiana Capotondi – Miriam

Edoardo Leo – Ivan

Nicole Grimaudo – Alessia

Piera Degli Esposti – Emma

Raffaele Vannoli – Cristian

Gabriele Di Bello – Rick

Alice De Carlo – Tina

Aldo Arturo Pavesi – Cedrini

Valentina Venturis – Giulia

Matteo Dell’Armi – Django

Daniele Verrini – Sandro

Diretta tv e streaming

Tutte le puntate di Ognuno è perfetto (tre, per un totale di sei episodi) vanno in onda su Rai 1 il lunedì in prima serata, a partire dalle 21,20. Per vedere Rai 1 basta sintonizzarsi sul canale numero 1 del vostro telecomando (o sul canale 101 del decoder di Sky).

Le puntate della serie tv vanno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile rivedere gli episodi persi grazie alla funzione on demand.

Come funziona RaiPlay? Semplicissimo. Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login (è gratis), cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “Canali tv” e poi “Dirette”. A quel punto, per accedere ai contenuti di Rai 1, basta scegliere questo canale tra quelli disponibili.

Volete vedere la puntata on demand? Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login, cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “On demand” e poi “Fiction”. Lì troverete tutti gli episodi di Ognuno è perfetto.