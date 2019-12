Ognuno è perfetto cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1

Lunedì 16 dicembre su Rai 1 debutta Ognuno è perfetto, fiction diretta da Giacomo Campiotti che si propone di sconfiggere alcuni pregiudizi per quanto riguarda chi è affetto dalla Sindrome di Down. La nuova serie tv, che va in onda in tre prime serate (16, 17 e 23 dicembre 2019) per un totale di sei episodi, è basata sul format belga Tytgat Chocolat e racconta la storia di Rick, un ragazzo con la Sindrome di Down con un sogno tanto semplice quanto comune ai suoi coetanei: trovare un lavoro vero. Quando ci riuscirà ad attenderlo ci sarà anche l’amore.

Ma chi fa parte del cast della nuova fiction Rai? Vediamolo qui di seguito.

Attori e personaggi di Ognuno è perfetto

Quello di Ognuno è perfetto è un cast molto ricco di attori noti e amati dal pubblico, il quale viene affiancato da una serie di artisti emergenti. Tra i protagonisti più celebri troviamo Edoardo Leo (Ivan), Cristiana Capotondi (Miriam), Nicole Grimaudo (Alessia), Piera Degli Esposti (Emma), Raffaele Vannoli (Cristian), Gabriele Di Bello (Rick), Alice De Carlo (Tina), Aldo Arturo (Pavesi Cedrini), Valentina Venturis (Giulia), Matteo Dell’Armi (Django) e Daniele Verrini (Sandro).

Diretta tv e streaming

Tutte le puntate di Ognuno è perfetto (tre, per un totale di sei episodi) vanno in onda su Rai 1 il lunedì in prima serata, a partire dalle 21,20. Per vedere Rai 1 basta sintonizzarsi sul canale numero 1 del vostro telecomando (o sul canale 101 del decoder di Sky).

Le puntate della serie tv vanno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile rivedere gli episodi persi grazie alla funzione on demand.

Come funziona RaiPlay? Semplicissimo. Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login (è gratis), cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “Canali tv” e poi “Dirette”. A quel punto, per accedere ai contenuti di Rai 1, basta scegliere questo canale tra quelli disponibili.

Volete vedere la puntata on demand? Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login, cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “On demand” e poi “Fiction”. Lì troverete tutti gli episodi di Ognuno è perfetto.