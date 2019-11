Stasera in tv 16 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, sabato 16 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, sabato 16 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 16 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – I Soliti Ignoti

21:25 – Una Storia da Cantare – Fabrizio De Andrè

Questa sera su Rai 1 va in onda Una Storia da Cantare – Fabrizio De Andrè, un programma speciale dedicato alla musica d’autore. Nella prima delle tre puntate si parlerà di Fabrizio De Andrè. Conducono Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Tutti gli ospiti di Una storia da cantare

RAI 2

20:30 – Tg2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di N.C.I.S., la serie tv giunta alla stagione numero 16. L’episodio di stasera, “Tempo perso”, è il numero 23.

Trama: Un artigliere della Marina viene trovato morto da due senzatetto. Iniziano le indagini, ma sui componenti dell’N.C.I.S. grava una strana ansia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Questa sera su Rai 3 va in onda il docu-reality Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le porte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si aprono ancora una volta alle telecamere per raccontare le storie di coraggio e speranza dei piccoli pazienti, delle loro famiglie, dei medici e del personale ospedaliero, per documentare il miracolo quotidiano della Medicina.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Sentieri selvaggi

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Sentieri selvaggi, del 1956, con John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie Wood, Dorothy Jordan.

Trama: Un soldato sudista, reduce della guerra di Secessione, si mette alla ricerca della nipotina rapita da una tribù di Comanci. Uno dei western più belli di John Ford a livello figurativo, e uno dei più complessi su quello narrativo.

STASERA IN TV 16 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tu si que vales, con Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione e Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari alla giuria.

GUIDA TV 16 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Madagascar 2

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Madagascar 2, del 2008.

Trama: I nostri amici dello zoo di New York sono tornati, stavolta i nostri eroi cercano di ritornare a New York, ma il loro aereo precipita in Africa dove li attendono nuove avventure.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 16 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 c’è una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 16 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Aspettando il Brasile

20:30 – Paddock Live Pre Qualifiche Live

21:30 – F1 GP Brasile (Qualifiche, da San Paolo) Differita

Su Tv8 questa sera vanno in onda in differita le qualifiche del GP del Brasile di Formula 1.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Come ti ammazzo l’ex

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Premonitions

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Premonitions, con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Colin Farrell, Marley Shelton.

Trama: Quando l’Agente Speciale dell’FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy . Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, ne usare le sue capacità. Ma, quando ha delle visioni molte violente della giovane collega di Joe, l’agente speciale dell’FBI Katherine Cowles, cambia idea, pensando che queste possano essere anche una sorta di messaggio personale. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato, Charles Ambrose, ben presto, il medico si rende conto che il suo “dono” è nulla rispetto agli straordinari poteri di questo assassino in missione.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 16 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:45 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il torneo con i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio. Lo scorso anno hanno vinto Alexander Zverev e, nel doppio, M. Bryan/Sock.

SKY UNO

19:40 – Antonino Chef Academy Ep. 1

21:15 – X Factor 2019 Live 4

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica il quarto Live di X Factor 2019, andato in onda in prima tv e in diretta ieri su Sky Uno.

Il riassunto del quarto Live di X Factor 2019

