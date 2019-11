Una storia da cantare, Fabrizio De Andre: tutti gli ospiti presenti alla serata

Fabrizio De Andrè, celebre cantautore italiano, verrà ricordato questa sera, 16 novembre 2019, avviando il programma Una storia da cantare.

Si riuniranno in tantissimi su Rai 1 per ricordare il caro Faber e il programma sarà condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Il programma è suddiviso in tre puntate: si parte con Fabrizio Di Andrè, si continua con Lucio Dalla e si termina con Lucio Battisti.

Ma quali sono gli ospiti della prima serata che vorranno riunirsi per ricordare l’amico De Andrè?

Una storia da cantare, tutti per Fabrizio De Andrè: gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di Una storia da cantare, dedicata a Fabrizio De Andrè, vedremo tantissimi artisti riuniti nell’Auditorium Rai di Napoli pronti a ricordare il caro cantautore.

A partire proprio dalla sua compagna di vita, Dori Ghezzi, che ha condiviso con lui tantissimi momenti e parlerà proprio del suo lato più intimo.

Durante la serata saranno anche realizzate alcune performance live riportando alla vita alcuni dei suoi più grandi successi tramite canzoni-omaggio dei presenti.

Tutto su Una storia da cantare: la prima puntata dedicata a Fabrizio De Andrè

Vedremo, infatti, prendere parte alla serata cantanti come Nek, Morgan, Loredana Bertè, Paola Turci e Massimo Ranieri. E non solo: tantissimi artisti riuniti per Fabrizio De Andrè come Ornella Vanoni, Anastasio, Elena Sofia Ricci, Willie Peyote, Lino Guanciale, The Andrè.

Insomma, tanti amici e colleghi riuniti in una serata volta a ricordare un grande della musica italiana, facendo tesoro di parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e tante testimonianze di chi l’ha conosciuto e vissuto, per poi passare alle canzoni e ai momenti memorabili.

Una storia da cantare ha scelto proprio De Andrè per decollare su Rai 1, sabato 16 novembre 2019, in prima serata. Oltre agli ospiti, anche il pubblico da casa è chiamato a partecipare e a lasciare il proprio contributo eleggendo le migliori canzoni dell’artista via social.