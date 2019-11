Una storia da cantare, il primo appuntamento per Fabrizio De Andrè

Un nuovo programma in onda su Rai 1, a partire da sabato 16 novembre (e per tre consecutivi) parlerà di musica. Ad avviare le danze sarà il buon nome di Fabrizio De André. Una storia da cantare è il nuovo appuntamento che ripercorrerà la vita di tre celebri artisti le cui canzoni hanno lasciato un segno nella nostra cultura popolare.

Dopo De André, sarà la volta di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Si parlerà della loro vena poetica, della carriera e anche della loro vita personale in un arco di tre serate volte a rendere omaggio a tre figure importanti della musica italiana. Ma come? Sia attraverso le loro iconiche canzoni che attraverso il racconto di chi ha lavorato e vissuto al loro fianco.

Una storia da cantare: la prima puntata dedicata a De Andrè

La prima puntata parte per ricordare Fabrizio De Andrè, pietra miliare del cantautorato italiano, ricordato come un artista rivoluzionario che resta comunque attuale. I suoi brani hanno saputo farsi strada persino nel mondo accademico e rappresentano un universo da scoprire per i più giovani.

Una storia da cantare sarà trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli e i conduttori della serata saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Insieme, lavoreranno a parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze per poi passare alle canzoni e ai momenti memorabili per ricordare la vita di un artista che sapeva descrivere il mondo con un occhio diverso e un tocco poetico e creativo.

Oltre ai tanti ospiti della serata, anche il pubblico da casa potrà interagire con il programma eleggendo, tramite i social, la canzone più amata di Fabrizio De Andrè.

Una storia da cantare – Fabrizio De Andrè: tutti gli ospiti della prima puntata

In tanti prenderanno parte alla prima puntata di Una storia da cantare. A rendere omaggio al caro “Faber” saranno tantissimi artisti del mondo dello spettacolo, persone che lo hanno vissuto o che hanno vissuto la sua carriera.

In studio saranno presenti Dori Ghezzi, la storica compagna di De Andrè che con lui ha condiviso la vita e proprio per questo racconterà nell’arco della serata il suo lato più intimo.

Tutti gli ospiti per De Andrè

Ancora, in studio vedremo radunati anche tanti artisti come Massimo Ranieri, la PFM, Paola Turci, Morgan, Lino Guanciale, Loerdana Bertè, Nek, The Andrè, Elena Sofia Ricci, Anastasio, Ornella Vanoni e Willie Peyote.

Non soltanto cantanti, quindi, ma una famiglia di amici riuniti per celebrare una grande figura della musica. Si canteranno alcuni suoi brani dal vivo, grazie al supporto della grande band diretta da Maurizio Filardo.

E non mancherà un collegamento dal Porto Antico di Genova (patria del cantante) con un inviato d’eccezione come Mauro Pagani.

Potrebbero interessarti Una storia da cantare, Fabrizio De Andre: tutti gli ospiti presenti alla serata Dottori in corsia, ecco la docuserie con Federica Sciarelli che racconta l’ospedale Bambino Gesù Tu si que vales 2019: le anticipazioni della quinta puntata di stasera, 16 novembre

Una storia da cantare, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il programma Una storia da cantare? La prima puntata dedicata a Fabrizio De Andrè va in onda sabato 16 novembre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.