Tu si que vales 2019: le anticipazioni della quinta puntata di stasera, 16 novembre

Tu sì que vales anticipazioni – Questa sera – 16 novembre 2019 – su Canale 5 un nuovo appuntamento con Tu sì que vales, il programma condotto da Belen Rodriguez, l’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara.

Anche questa settimana saranno tanti i concorrenti a sfidarsi a colpi di performance, con l’obiettivo di convincere la giuria ed accedere alle fasi successive dello show. A questo possono partecipare tutti, senza alcun limite di età: cantanti, ballerini, attori, acrobati, giocolieri o illusionisti non importa, perché l’unico obiettivo è quello di appassionare i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. A capo della giuria popolare – formata da cento votanti presenti in studio che con le loro preferenze possono radicalmente cambiare le sorti dei protagonisti in gara- c’è invece la bellissima Sabrina Ferilli.

Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera di Tu sì que vales.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2019

Le anticipazioni della quinta puntata del 16 novembre

Anche stasera, quindi, il pubblico di Canale 5 è pronto a godersi le nuove esibizioni dei concorrenti. Di loro, come di consueto, non si conoscono ancora le generalità. Tra questi sicuramente non mancheranno grandi talenti, ma nemmeno i “dilettanti allo sbaraglio” che saliranno sul palco solo per far ridere il pubblico. E per fare arrabbiare Rudy Zerbi, di sicuro il più severo tra i quattro giudici.

Gerry Scotti, invece, è come sempre ben felice di accogliere i concorrenti meno capaci ma più simpatici sul suo furgone, in quella che ormai è la celebre “Scuderia Scotti”.

Quanti saranno i concorrenti che passeranno alla prossima fase dello show?

Dove vedere Tu sì que vales 2019 in streaming

Appuntamento dunque stasera, 9 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.