Madagascar 2: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, sabato 16 novembre, in prima serata su Italia 1 va in onda Madagascar 2, film d’animazione del 2008 per la regia di Eric Darnell e Tom McGrath. La pellicola, prodotta dalla DreamWorks, è il sequel di Madagascar, uscito nelle sale cinematografiche nel 2005 con la stessa produzione.

Vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast (di doppiatori), il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Madagascar 2 film: la trama

Alex il Leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, Re Julien, Maurice e i pinguini sono i personaggi che i fan di questa saga hanno conosciuto nel primo capitolo e che ritrovano nel sequel. Il loro è un folle piano che ha l’obiettivo di riportarli a New York: dopo aver messo mano a un aereo e averlo riparato grazie alla loro precisione militare, i pinguini sono pronti a lasciare il Madagascar per intraprendere la rotta delle pianure dell’Africa, uno dei posti più “wild” del pianeta.

È qui che la ciurma di animali da zoo atterra e vivrà una serie di rocamboleshe avventure, imbattendosi per la prima volta in alcuni esemplari della loro stessa specie e riscoprendo così le proprie radici. Dopo essere cresciuti in cattività, realizzano finalmente le differenze fra la giungla di cemento e il cuore dell’Africa. Nonostante parenti persi da tempo, rivali in amore e astuti cacciatori, l’Africa sembra un frenetico party.

Madagascar 2 film: il cast

Trattandosi di un film di animazione, il “cast” è quello dei doppiatori. Riportiamo qui di seguito sia quelli stranieri che quelli italiani che hanno dato voce ai personaggi:

Ben Stiller – Alex

– Alex Chris Rock – Marty

– Marty David Schwimmer – Melman

– Melman Jada Pinkett Smith – Gloria

– Gloria Sacha Baron Cohen – Re Julien

– Re Julien Cedric the Entertainer – Maurice

– Maurice Andy Richter – Mortino

– Mortino Bernie Mac – Zuba

– Zuba Alec Baldwin – Makunga

– Makunga Sherri Shepherd – Florrie

– Florrie Will.i.am – Moto Moto

– Moto Moto Elisa Gabrielli – Nana

– Nana Tom McGrath – Skipper

– Skipper Chris Miller – Kowalski

– Kowalski Christopher Knights – Soldato

– Soldato Conrad Vernon – Mason

– Mason Quinn Dempsey Stiller – baby Alex

– baby Alex Declan Swift – baby Alex

– baby Alex Fred Tatasciore – Teetsi, bracconiere numero 1

– Teetsi, bracconiere numero 1 Eric Darnell – bracconiere numero 2

– bracconiere numero 2 Willow Smith – baby Gloria

– baby Gloria Thomas Stanley – baby Marty

– baby Marty Zachary Gordon – baby Melman

– baby Melman Phil LaMarr – guida turistica

– guida turistica Stephen Kearin – Stephen / turista con la videocamera

I doppiatori italiani:

Ale – Alex

– Alex Franz – Marty

– Marty Roberto Gammino – Melman

– Melman Chiara Colizzi – Gloria

– Gloria Oreste Baldini – Re Julien

– Re Julien Roberto Draghetti – Maurice

– Maurice Massimiliano Alto – Mortino

– Mortino Marco Mete – Zuba

– Zuba Stefano De Sando – Makunga

– Makunga Emanuela Rossi – Florrie

– Florrie Roberto Pedicini – Moto Moto

– Moto Moto Cristina Noci – Nana

– Nana Luigi Ferraro – Skipper

– Skipper Gerolamo Alchieri – Kowalski

– Kowalski Franco Mannella – Soldato

– Soldato Massimo Bitossi – Mason

– Mason Filippo Besentini – baby Alex

– baby Alex Mauro Magliozzi – Teetsi

– Teetsi Fabrizio Odetto – bracconiere numero 1

– bracconiere numero 1 Fabrizio Russotto – bracconiere numero 2

– bracconiere numero 2 Sara Labidi – baby Gloria

– baby Gloria Paolo Dal Fabbro – baby Marty

– baby Marty Arturo Valli – baby Melman

– baby Melman Edoardo Stoppacciaro – Stephen

Madagascar 2 film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Madagascar 2 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Madagascar 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 16 novembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming